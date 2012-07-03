Image caption 美國國家海洋局聲明稱世界上沒有美人魚存在。

美國國家海洋局發表一項不尋常的聲明，稱沒有證據證明世界上存在美人魚。

此前美國一家電視台播放了一個關於美人魚的節目《真實美人魚：科學的假設》，通過科幻虛擬的手法，揭開美人魚的神秘生活。

現在美國國家海洋局擔心，也許有些觀眾會把這個電視節目當成真實的紀錄片，所以上星期在該局的教育網站上公布了一篇以正視聽的聲明。

聲明說，半人半魚的美人魚只是神話中的虛構，她們存在於在荷馬的史詩《奧德賽》和澳大利亞土著的傳說中，卻沒有證據證明她們存在於現實世界中。

美國國家海洋局的發言人對BBC說，至少有兩名觀眾寫信給海洋局，詢問關於美人魚的問題，但該局並沒有關於美人魚的科學項目。

這個關於美人魚的節目是美國《探索與發現》頻道的「動物星球網絡」在今年5月底播放的。

《探索與發現》承認，這個專門播放虛構故事的頻道這次因為使用的科技手法和講述方式，使節目看上去很逼真，所以讓有些觀眾誤認為這是個科學教育節目。