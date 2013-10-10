美國陸軍計劃研發「鋼鐵俠」盔甲

Image caption 美國陸軍希望研發的「戰術突擊輕甲(Talos)」

美國陸軍正朝開發「革命性」智能盔甲的方向努力，以期提供給部隊「超人的力量」。

他們呼籲科技業界、政府的研究機關與學術界提供協助，建造如同漫畫「鋼鐵俠」式的武裝盔甲。

美國陸軍早已廣泛使用類似的技術，例如通過穿著外骨骼動力服，即可讓士兵的負重量大幅增加。

美國陸軍現在希望研發的「戰術突擊輕甲(Talos)」，即是在原有的動力服框架下，再加上層層添加智能材料，並在其間安裝傳感器。

陸軍表示，這套戰鬥服不但需要附有廣域網的機能，同時也要有內建像Google眼鏡那樣的可穿戴式計算機。

強度大幅增加

其多層的智能材料中安裝的傳感器，是為了監控穿戴者的體溫、心跳及是否脫水等身體健康狀況。

外骨骼的部分，包括覆蓋在四肢及軀幹的盔甲，則是會利用液態盔甲系統來大幅增加其強度。

美國陸軍研究開發及工程指揮部的科學顧問卡爾中校(Karl Borjes)說：「我們希望能夠整合出一個全套的戰鬥服，包括創新的外骨骼盔甲、動力監測以及軍人的健康監測系統等等。」

他補充，「這將會是最先進的裝甲，不但整合了通訊系統，還有傳感器和微型電路等等，這一切都會合而為一。」

美國陸軍表示，麻省理工的科學家們也極有可能參予這項盔甲的設計。

麻省理工團隊目前正在研發液態的身體盔甲，當這種盔甲接通電流或磁場時，會從液態轉變為固態，進而保護穿戴者。

大型機器人

美國麻省理工的教授加雷思·麥金利(Gareth McKinley)說，這種未來盔甲就像是在好萊塢電影裏看到的，「這其實與鋼鐵俠差不多」。

「這種盔甲很像你在電影裏會看到的東西…有點像西格妮·韋弗在電影異形裏穿的終極戰甲，就像是一個能夠把人的運動和負重能力極大化的大型機器人。」

研究單位希望，這一名為Talos的裝甲計劃能在未來的三年內完成。

（編譯：斯翰 責編：路西）

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