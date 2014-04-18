中國五分之一的耕地遭污染

圖片版權 Reuters Image caption 中國的工業化造福了許多人，但是對環境影響巨大。

根據2005年到2013年的調查，中國16.1%的土壤以及19.4%的可耕地受到污染。

這份由環境保護部發表的報告顯示，鎘、鎳、砷這三種重金屬為中國土壤中的主要污染物。該調查範圍涵蓋中國大陸約630萬平方公里的國土，佔中國三分之二的土地面積。

政府和民眾都日漸顯示出擔憂，擔心中國快速的工業化將給環境造成不可挽回的損失。

環境保護部在其網站上的一份聲明說， 我們目前很難對全國各地的土壤狀況保持樂觀。

「由於長時間的工業發展和超標污染物的排放， 一些地區遭受了嚴重的土地惡化和污染問題。」

面對嚴峻的土壤環境形勢，政府將採取一系列措施加速土壤保護包括編製「土壤污染計劃」以及更好的立法。

情況惡化

約有82.8%的土地被無機材料污染，相比之前1986到1990年之間的調查明顯上升，新華社援引該報告稱。「污染在三大重工業區尤為嚴重，包括中國東部的長三角區，中國南部的珠江三角洲以及曾經是重工業基地的中國東北部。」

該報告之前因為其敏感性被列為國家機密。

越來越多的人擔心中國的現代化進程已經影響到空氣、水以及土壤。

中國政府已經承諾將把解決土壤污染問題列為重中之中，但是對既得利益的衝擊和地方政府寬鬆的法規執行使得解決這個問題充滿挑戰。

與此同時，公眾在涉及霧霾以及其他污染問題上越來越直言不諱，他們開始走上街頭抗議在他們的城市建立化工廠。

（編譯：趙欣悅 責編：顧垠）