微軟終於完成併購諾基亞手機部門程序

圖片版權 Reuters Image caption 諾基亞在智能手機市場失利，如今併入微軟旗下。

電腦和軟體業界巨頭微軟終於完成了併購芬蘭手機製造商諾基亞的所有程序。

先前由於各個不同國家的防止壟斷監管部門的要求，致使這個總值750億美元的併購案由原定的今年年初完成，拖延到現在。

未來，諾基亞將不再生產手機，將主攻網絡系統、地圖、技術發展以及專利授權等業務。

微軟總執行長納德拉說「今天我們歡迎諾基亞裝置與服務事業部門加入我們這個大家庭」。

他表示諾基亞手機部門的能力和資產將有助於推進微軟的企業變身。

這次的收購當中，並不包括諾基亞在印度金奈的工廠，這是因為印度稅務部門將該工廠的資產凍結。

另外，諾基亞韓國馬山工廠也因為原先就計劃關閉，因此也不包括在微軟併購諾基亞的交易中。

原先擔任諾基亞執行長的埃羅普則將出任微軟行動裝置集團行政副總裁，掌管Lumia品牌的手機與平板電腦、微軟Xbox遊戲機等行動或遊戲裝置的生產與開發。

（撰稿：威克，責編：羅玲）