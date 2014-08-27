研究：每周十份西紅柿大減前列腺癌風險

2014年8月27日

圖像來源，PA 圖像加註文字， 研究人員說，吃西紅柿，尤其是飲食中富含番茄紅素、硒和鈣的男性，患前列腺癌的機率最低。

英國研究人員說，吃西紅柿可以減少男性患前列腺癌的機率。

根據研究人員的說法，男性如果每星期吃10份西紅柿的話，患前列腺癌的風險會下降20%。

前列腺癌是世界各地男性的第二大常見癌症，僅在英國，每年就有35,000例新病例，每年死於前列腺癌的大約有10,000人。

癌症專家建議，人們應該多吃各種蔬菜水果，以降低癌症發病率。

減少患癌機率

英國布里斯托大學的研究小組對大約20,000名50到69歲的英國男性的飲食習慣和生活習慣進行分析。

研究人員發現，那些每星期吃10份以上西紅柿的男性，其中包括新鮮西紅柿、番茄汁、以及烤西紅柿，能降低18%的前列腺癌發病率。

研究還發現，每天吃健康專家推薦的5份或更多水果蔬菜的男性，與每天只吃2份半以下蔬菜水果的男性相比，他們患前列腺癌的風險少了24%。

因此這些研究人員認為，西紅柿對防止前列腺癌的發生也許很重要。

布里斯托大學醫學院的研究人員說，雖然目前有了這一發現，但還需要做更多研究，才能確認西紅柿在防止前列腺癌方面的功效。

飲食指數

西紅柿之所以有抗癌作用，被認為應該歸功於番茄紅素，它可以預防和修複細胞損傷，並抑制DNA的氧化。

研究人員還對另外兩種與患前列腺癌風險有關的食物成分硒和鈣作了分析。

硒在麵粉製品包括麵包和麵條中很豐富，而牛奶和奶酪等奶製品中則有豐富的鈣。

研究人員說，飲食中富含番茄紅素、硒和鈣的男性，據信患前列腺癌的機率最低。