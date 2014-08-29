中國首個抗埃博拉病毒藥物獲批使用

圖片版權 THINKSTOCK Image caption 埃博拉的疫苗仍在試驗階段

中新社報道，中國軍方研製的藥物「jk-05」已成為中國首個獲批的抗埃博拉病毒藥物。

報道說，有關藥物是解放軍軍事醫學科學院微生物流行病研究所歷時5年研製成功的。該藥物近日通過總後衛生部專家評審，獲得軍隊特需藥品批件。

中新社稱，該藥連同此前獲批生產的埃博拉病毒檢測試劑等科研成果一起，為中國防控埃博拉疫情提供了關鍵技術手段。

據報道透露說，「jk-05」是一種小分子化學藥物，該藥能選擇性地抑制埃博拉病毒的RNA聚合物，從而達到抑制病毒複製的目的。

報道稱，「jk-05」在細胞和動物水平感染試驗中具有抗埃博拉病毒活性。但據專家表示，該藥物雖已完成臨牀前研究，並在適用於廣譜抗流感時完成了臨牀安全性評價，但對於埃博拉出血熱治療，目前仍僅限於緊急情況下使用。

世衛准許使用ZMapp

世界衛生組織日前批准利比里亞可以使用一種未經測試且正處於實驗階段的藥物ZMapp為感染埃博拉病毒的患者治療。

世衛組織說，必須要爭得病人同意才使用這種實驗性藥物，並且要收集和分享其治療的效果。

此前，ZMapp此前也曾用來治療兩名在利比里亞治療病人時感染上埃博拉病毒的美國醫生，這兩名醫生現在已經完全痊癒。

但是一名同樣接受ZMapp治療的感染了埃博拉病毒的西班牙牧師，卻在本月早些時候不治身亡。

ZMapp此前只在動物身上做過實驗，所以專家說，目前還不清楚，這一藥物是否能增加埃博拉患者的生還機會。

與此同時，世界衛生組織說，ZMapp的存量極為有限。

目前，埃博拉病毒在多個西部非洲國家迅速蔓延，在利比里亞、塞拉利昂、幾內亞以及尼日利亞等地國經有1552人死於埃博拉疫情。

世衛組織官員估計，感染人數可能會高達2萬人。

（撰稿：李文/責編：路西）