研究：工作三班倒 大腦早衰老
- 2014年 11月 4日
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科學家警告說，三班倒的工作會導致大腦早衰並減弱智力。
發表在《職業與環境醫學》雜誌（Occupational and Environmental Medicine）上的研究報告稱，幹10年三班倒的工作，可導致大腦早衰6年。
研究同時發現，停止倒班工作後，人的大腦可以得到一定程度的恢復，但恢復到正常狀態需要5年時間。
專家們說，這個發現可能有助於癡呆症的研究，因為許多癡呆症患者睡眠不好。
人體內的生物鐘給人定下了日出而作日落而息的規律。
違反人體生物鐘的作息規律造成的其它健康損害，從乳腺癌到肥胖症，已經為人所知。
現在，英國斯旺西大學（University of Swansea）和法國的圖盧茲大學（University of Toulouse）的一個聯合研究小組的發現，顯示了人的大腦也會受到影響。
研究小組測試了3000名法國人的記憶力、思維速度和更廣泛的認知功能。
人的大腦隨著年齡增長自然衰老，但專家說，三班倒的工作會加速大腦衰老的過程。
科學家說，好消息是，停止三班倒的工作，大腦可以得到恢復，儘管需要5年的時間。