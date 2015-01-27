加拿大女子中國旅遊後回國被確診染H7N9

圖片版權 AFP Image caption 人感染禽流感病例隨著入冬開始出現。

加拿大衛生當局星期一（1月26日）表示，不列顛哥倫比亞省一名女子從中國旅遊返回加拿大後，確診感染H7N9禽流感。

衛生當局說，與女患者同行的一名男子也出現感冒症狀，當局懷疑他也感染H7N9病毒，正在等待化驗結果。

加拿大衛生當局說，這是加拿大或美國發現的首例人類感染H7N9禽流感病例。中國在兩年前首次出現H7N9禽流感個案，大多數患者都與禽鳥有過接觸。

衛生官員表示，女患者及其男性旅伴都是50多歲。兩人都曾發燒和咳嗽。病情無須住院，正接受特感福治療，在家中自我隔離。目前正康復中。

當局正對該名男性進行檢查，尚未確定他感染了H7N9病毒。

加拿大公共衛生署負責人泰勒在渥太華說，H7N9病毒對加拿大人帶來的風險很小，目前還沒有證據表明H7N9病毒能從人傳染到人。

泰勒表示，這名女子1月12日從中國返回加拿大案，在華期間，她曾前往多個地點旅遊，但在返回加拿大的兩天後，即1月14日生病。

他說，不清楚這名女子如何感染了病毒，但所有證據顯示，她可能是在前往中國期間染病。

衛生局亨利醫生說，出現其它患者的可能性不大。她說，兩人都在康復中，並無任何其它病徵。

自2013年3月首次發現H7N9病毒後，全球共有470人感染，中國約有280人死亡。

加拿大衛生官員說，不清楚這兩人是在哪裏感染H7N9病毒。在中國旅遊期間，他們並未去過農場或市場，但去過有禽鳥的村子參觀。

亨利醫生表示，兩位患者的病情都不需住院。

加拿大衛生當局沒有建議公眾避免去中國旅行，但是建議去中國的人遠離家禽市場，並經常洗手。

（編寫/責編：蕭爾）