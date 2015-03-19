日偏食：眼科專家要人們保護好眼睛

2015年3月19日

圖像來源，PA 圖像加註文字， 星期五（20日）英國人將看到日偏蝕

英國多處地方，星期五（20日）早晨將出現日偏食，不少人可能會用智能手機自拍，記錄下這個難忘的時刻，眼科專家則警告人們一定要注意保護眼睛。

英國驗光師協會說，日偏食時，人們自拍或給他人拍照，為了找好位置，如果裸眼直視太陽，將是非常危險的。

即便是在拍照時無意中直視太陽，那怕是非常短暫的時間也會損傷眼睛。

專家們建議用間接方式來觀看日偏食。

上一次英國出現日偏食是15年前，那時還沒有智能手機。現在人人都有智能手機，許多人都喜歡自拍。

圖像來源，PA 圖像加註文字， 不少人將會用智能手機自拍，記錄下這個難忘的時刻

英國驗光師協會的臨牀顧問麥克卡特內（Daniel Hardiman-McCartney）說，「這就有可能構成潛在危險，因為人們在拍照或自拍時會找各種角度或姿勢。」

「日全食或日偏食過程比較緩慢，因此有人可能用肉眼直接看太陽，一兩分鐘過去，可能自己都不知道。」

他說，看屏幕上的日偏食並不危險，但是用手機拍照時，人們可能會不小心從手機屏幕邊緣看到太陽。

此外，在自拍時，人們也可能為確定手機的位置正確而不斷回頭看太陽。

英國驗光師協會的專家們說，沒有任何直接看日偏食的方法是安全的。

眼科醫生們也說，他們常看到有人因用肉眼直接看太陽而傷害了眼睛。