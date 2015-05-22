蘋果在自己網站上「洩露」新款手機設計

圖片版權 Getty Image caption 目前蘋果網站上又換上了普通的iPhone 5c的照片

蘋果似乎在自己的網站上洩露了可能是最新款iPhone 6C的照片。這是款帶觸摸ID感應器( Touch ID sensor)的手機。

英國《每日電訊報》報道，蘋果在自己的網站上似乎洩露了有可能是iPhone 6c新樣機的照片。

本來這款樣機是要在下個月的蘋果全球開發者大會（Worldwide Developer Conference）上才展示的。

蘋果在網站上用這個照片是為了給一個新的能快速連接充電接口(new lightning connector charging dock)的新技術做廣告，但隨後這幅照片被一個普通的iPhone 5c相片所取代。

蘋果一般在每年9月份宣佈它的下一代新產品，因此這次看似無意的洩漏讓外界頗為關注。

這款帶觸摸ID感應器的手機可以讓用戶無需輸入密碼就解鎖，進入手機使用程序。同時還可以核實使用者的身份。

這一技術是在iPhone 5s發行時推出的。同時，也是iPhone 6 和6 Plus， 以及iPad Air 2 和iPad mini 3多種技術中的一部分。

據信，有傳聞說蘋果下一代的新手機還將推出新的顏色，例如帶玫瑰金色調的外殼等。

（編譯：凱露 / 責編：歐陽成）