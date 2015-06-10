最新調查：黃胸鹀數量急速下降

圖片版權 wildlifenews Image caption 黃胸鹀數量下降90％(圖片來自wildlifenews.co.uk網站)

一項新研究指出，自1980年以來，在歐亞大陸上最常見的黃胸鹀數量已經下降90％，其棲息範圍縮窄至5000公里內。

黃胸鹀分佈在歐亞的不同地方，其足跡由芬蘭覆蓋至日本。

《保護生物學》刊物(Conservation Biology)發表一項新研究指出，由於主要是在中國的過度狩獵，黃胸鹀的數量不但大幅減少，其棲息地也減少了很多。

報告的首席作者德國明斯特大學的約翰內斯·坎普博士(Dr Johannes Kamp)說: 「對於擁有廣闊覆蓋範圍的鳥類而言，其數量下降的幅度和速度是前所未有的快。但候鴿是唯一的例外，因為這品種早於1914年產業規模式的捕獵中絕種。」

他說「人類該為黃胸鹀數目下降負責。」

黃胸鹀在遷移徙越冬的過程中，經常在夜間聚集成群棲息，使它們很容易陷入獵人以食物誘捕。

繼物種數目下降後，中國於1997年禁止狩獵水稻鳥。可是，黃胸鹀和其他鳥類繼續被獵殺，2013年仍在黑市出售。

隨著東南亞的經濟增長，對這些鳥類的需求亦上升。據估計，單在2001年中國廣東省已經有高達一百萬隻黃胸鹀的需求。

「國際鳥盟」高級護理主任說陳承彥(Simba Chan)指，「為了改善數目下降的情況，我們需要教育市民食用野生動物帶來的後果。我們需要一個更好、更有效的執法系統。」

「黃胸鹀的故事說明，我們對這地區的物種數量的認識是那麼少。越來越多證據表明，亞洲鳥類存在一個共同的問題 - 數量下降。我們要有更深入的了解，才能更有效解決這些問題。」

東亞地區迫切需要監測活動。可是，中國，日本，韓國和俄羅斯之間的新協議只是發展整個地區作協調監測候鳥的第一步。

因為現時的情況嚴峻，移棲物種公約(Convention on Migratory Species) 已同意在2017年前制定一個回復黃胸鹀數量的國際行動計劃。

陳承彥說，「在過去十年，觀鳥在中國越來越受歡迎，觀鳥者將在未來採集數據上佔了很重要的角色。現在是通過保育行動的最佳時候，來處理這些令人擔憂的下降數目。」

（編譯:錢錢凱彤/責編：董樂）