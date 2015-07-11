英中合作衛星「北京二號」發射成功

圖片版權 SSTL Image caption SSTL與中國21AT聯合設計和製造的DMC3遙感衛星星座

格林尼治標凖時間7月10日17時28分（北京時間11 日0時28分），由三顆高分辨率衛星組成的「北京二號」遙感衛星星座（DMC3）在印度孟加拉灣的斯裏赫裏戈達島搭乘印度太空研究機構的極地軌道運載火箭（PSLV）發射升空，並順利進入預定軌道。這一星座是中國政府核准的第一個民用商業遙感衛星項目，已納入中國國家民用空間基礎設施規劃。

參與合作設計製造三顆DMC-3型衛星的薩里衛星科技有限公司（SSTL）表示，衛星被中國的二十一世紀空間技術有限公司（21AT）租用七年，並將用於中國各地包括環保監控在內的遙感勘測任務。

星座系統是英中衛星技術合作的最新成果，得到了兩國政府高度重視和支持，合作協議於2011年在兩國政府總理和首相共同見證下在倫敦簽約。

英中合作

SSTL董事長斯維汀爵士（Sir Martin Sweetin）說，SSTL與21AT的合作歷史已經長達16年，並早在2005年就幫助設計和製造了「北京一號」遙感衛星。

這次由三顆衛星組成的DMC3星座所發回的數據可以在土地利用、地質調查、流域水資源調查、洪澇災害、冬小麥播種面積監測、森林類型識別、城市規劃監測和考古等方面得以廣泛應用。

此前的「北京一號」在2008北京奧運會之前的基建項目勘測以及同年的汶川大地震救災活動中都大顯身手。

斯維汀爵士還介紹說：「衛星圖片用途很多，比如說21AT現在的一個項目就是通過衛星圖片勘測人們在中國的哪些地方傾倒垃圾，以便保障環保工作能及時完成。」

SSTL是位於倫敦西南遠郊的薩里郡的隸屬於薩里大學的薩里宇航中心一部分，有著長期為英國和歐洲宇航航天事業開發衛星和技術的歷史。

（編寫/責編：晧宇）