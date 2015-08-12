科研新發展：機器人學會進化和改善功能

圖片版權 Cambridge University Image caption 這個機器人可以利用它的手臂製造小機器人

工程師已經研製出一套可以進化和改善功能的自動化系統。

比如一個機器人手臂可以自己製造出「小機器人」，完全不用人類的干預，而且可以不斷完善這種技巧。

劍橋和蘇黎世研究小組的這個項目的最終目的是研製出可以適應環境的機器人。

用機器人造機器人，而且越造越好。這聽上去像是科幻電影裏的情節，但這正是劍橋和蘇黎世研究人員所做的一個項目。

而那些擔心有一天機器人可能會取代人類接管世界的人不應該太擔心，至少現在還不需要。

現在由機器人建造的「小機器人」只不過是具有電機裝置的簡單的塑料管子。

它是由一個「母機器人」的手臂粘在一起的。

智慧判斷

雖然看上去非常簡單，但是整個系統還是非常具有獨創性的。

在建造小機器人的過程中，「母機器人」要估計一下「小機器人」到底能移動多遠，而且不需要人類的介入就可以在前有的基礎上改進下一個裝置。

研究人員讓「母機器人」打造了10代的「小機器人」，最後的產品可以移動的距離是第一代產品的兩倍。

劍橋的研究人員說，這個研究項目的一個目的之一是要獲得對活著的生物體進化的新悟性。

也就是說利用機器人來探索生物體的智慧進化之謎。

劍橋的研究人員還表示，雖然機器人的主要作用是重覆性開展同樣的工作，但是這個項目就是要看看機器人是否能夠進行創新和發明。

而另外一個目的則是為了研製可以改進和適應新環境的機器人。

這個技術可以用在許多方面，比如在汽車生產車間，用機器人檢查流水線上的汽車故障，並進行矯正等。

再比如，用在農業生產上的機器人，看看它們在收割莊稼的時候有沒有可能提高產量。

也許有一天，人類真的可以製造出像科幻電影中那樣高級的機器人。

編譯：凱露/責編：董樂