報告：過去45年海洋動物數量減少一半

圖片版權 SPL Image caption 人類技術更新使得捕撈數量超過魚類繁殖速度，並毀壞了魚類養育後代的環境。

一項最新研究顯示，過去45年間，以海洋為生存環境的動物數量減少了近一半，主要原因包括過度捕撈和氣候變化。

報告顯示，人類餐桌上一些常見的魚類數量銳減，比如金槍魚和馬鮫魚減少74%；亞洲餐桌上的珍餚海參數量過去幾年銳減，加拉帕戈斯群島和紅海的海參減少了98%。

圖片版權 PA Image caption 研究人員分析了過去45年來全球1200個海洋動物種類的數據。海參是亞洲許多國家餐桌上的寵兒。

由世界自然基金會（WWF）和倫敦動物學學會（ZSL）聯合撰寫的這份研究報告說，人類對海洋動物的捕撈不但速度超過它們的繁殖速度，同時也破壞了魚苗蝦仔們的「幼兒園」，形成惡性循環。

研究報告指出，海洋動物生存環境遭嚴重破壞，海洋哺乳動物、魚類、鳥類和爬行類動物的棲身範圍縮小，例如海草和紅樹林面積減少，就危及海洋動物幼仔的生存。

氣候變化對海洋動物整體數量減少也難辭其咎。

排放到大氣層的二氧化碳經循環又回到海洋，造成海洋酸性增大，使部分海洋物種難以生存。

（編譯：郱書 / 責編：董樂）