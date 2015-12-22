蘋果就英國調查權力法律草案提出關注

2015年12月22日

圖像來源，Reuters

蘋果公司就英國的調查權力法律草案提出了他們的關注。

英國政府提出草案的目的是大幅度改變監管當局探查國民通訊方式的法律。

美國的蘋果公司向英國議會一個負責審核這項立法的委員會遞交了他們的意見。

蘋果公司關注的要點有三項：加密、侵入本身產品的可能性、同意遵從英國發出執行狀將造成的先例。

據BBC理解，微軟、臉書、雅虎和推特都向該委員會提交了本身的反應。這些公司都沒有透露意見內容。

不過，微軟發言人說：「這項立法必須避免與其他國家法律相左，並應成立系統讓意見相同的政府合作，而並非競爭，讓人民更有保障。我們對政府願意公開討論表示欣賞，並將繼續鼓吹成立以全球為基礎的可行系統。」

英國內政大臣特雷莎·梅在11月時說，需要新法律來打擊犯罪和恐怖行動。

法律草案的意見徵詢期在星期一結束。預料委員會將在2016年2月提交報告。

後門

蘋果公司向委員會提交的意見書共8頁。首先提到加密問題。

蘋果一些產品的設計 – 例如iMessage – 使用了稱為端到端的加密技術。只有發信者和收件人可以看到不經加密擾亂的信息。即使蘋果公司自己也無法把內容解密。

這也是執法機構抱怨的地方。

蘋果說，確保安全和用戶信息的私密性，避免受到罪犯和黑客等惡意行為者的侵犯是首要任務。

目前英國法律要求相關公司在接到執行令時，需要採取合理步驟提供信息內容，但是並非要求該公司重新設計本身系統來允許執行這些命令。

蘋果顯然擔心新草案使用範圍將被擴大，迫使他們創造「後門」以便當局進入。

治外法權

蘋果另一個關注點是「治外法權」的問題。

目前的英國法律，以至草案，都要求相關公司須要服膺執行狀的規定，交出資料，不管公司以何處為基地，也不管數據存儲在什麼地方。

英國政府認為這是很重要的，因為罪犯和恐怖主義者往往使用在其他國家的通訊平台。

美國公司長久以來都拒絕治外法權，擔心一旦同意遵守英國法律，其他例如俄羅斯和中國等國家會要求同等權利，這也將牴觸數據所在國的隱秘法。

黑客

蘋果的第三個關注點是草案涉及「干擾器材」。

這關乎警方和情報機構使用一系列技術，甚至遠距離入侵其他器材。