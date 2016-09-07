蘋果發佈iPhone7 去掉傳統耳機插口

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美國蘋果電腦公司最新推出的iPhone7去掉了傳統的耳機插口，而是把耳機接到蘋果研發的lightening connector。

此外，蘋果公司也將推廣使用無線耳機，併發佈了自己的一款新無線耳機取名Airpods。

蘋果公司說，做出這個決定是要有「勇氣」的。但是，這也讓那些使用有線耳機的用戶感到不滿。

蘋果公司星期三（9月7日）在舊金山舉行的發佈會上推出了iPhone7。這一年來，iPhone的銷量出現下滑。

iPhone7的新增功能包括：

重新設計了 Home 鍵，可以感應壓力強度，提供震蕩式回饋。

iPhone7具有防水和防塵功能，可以浸泡在一米深的水中半個小時。

更大的iPhone7 Plus配置兩個照相機鏡頭，一個是廣角、一個望遠。

蘋果公司推出新款智能手機的前一個星期，歐盟委員會裁決，要求愛爾蘭向蘋果公司徵收高達130億歐元的補繳稅金。

經過長達3年的調查，歐盟裁決蘋果公司在愛爾蘭所避稅收入是非法的。

歐盟委員會稱，愛爾蘭讓蘋果公司支付遠低於其它企業的企業稅，實際上支付的企業所得稅稅率不足1%。

但愛爾蘭和蘋果公司都對這一裁決不滿，都表示要提出上訴。