聯合國成員締約合作掃除抗藥性超級細菌

2016年9月21日

圖像來源，SCIENCE PHOTO LIBRARY 圖像加註文字， 抗藥細菌增長將對人類健康構成極大危害。

聯合國193個成員國在聯合國大會召開之際簽署了一份歷史性宣言，承諾合作掃除俗稱「超級病菌」的抗生素抗藥性病菌對人類健康的威脅。

這份宣言經歷六年籌備，專家們認為一旦得到落實，每年可以避免70萬人死亡。

這是聯合國有史以來第四次就公共衛生議題制定宣言。此前發表宣言的題目分別是2001年的HIV病毒、2011年的非傳染性疾病和2013年的埃博拉病毒。

締約國接下來將有兩年時間呈交其行動綱領。

「大難臨頭」

醫療專家指出，抗藥性感染是當前人類面對的強大威脅之一。各界要是不採取行動，許多感染將演變成無藥可治。

而這問題的成因普遍被認為是人類、動物和農業過分使用抗生素的結果。

持續攝取抗生素會讓細菌在其變異與進化過程中學習到如何躲過藥物攻擊。除了細菌外，像HIV和瘧疾等病毒也有這種行為。

由此，除非能找到新的有效治療感染途徑，像關節手術和剖腹產等慣常醫療程序將變得十分危險。

締結這份宣言的聯合國成員承諾：

針對人類與動物抗細菌藥（antimicrobial medicines）的銷售與用藥開發監控與監管機制

鼓勵有關開發新抗生素和改善快速確診技術的科研創新

教育醫療專業人員與公眾如何避免抗藥性感染

英國一直大力參與全球反「超級細菌」運動，政府在過去兩年承諾投放3.69億英鎊（4.79億美元；31.95億元人民幣）支持抗生素耐藥性評估（AMR）計劃。

今年早些時候，領導英國AMR項目的奧尼爾勛爵呼籲在2020年前再投放20億英鎊，以支持全球的有關開發。

出席聯大會議的各國代表承諾集資支持此項目，至今已經籌得7.9億美元。

英國政府英格蘭首席醫療官薩麗·戴維斯教授女勛爵說：「抗藥性感染已經在全球議題上穩佔一席，但現在才是實務工作的開始。」

「我們需要各國政府、製藥企業、醫療專業人員和農業界跟進其承諾，拯救現代醫學。」