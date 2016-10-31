科學家納米技術突破 讓菠菜變成探雷器

圖片版權 Getty Image caption 這項研究成果真正用於掃雷可能還有一段距離

美國麻省理工學院科學家最新發表在《自然·材料》雜誌上的報告顯示，科學家可以利用向植物植入納米級微型碳管的方式探測周圍的物質成分。

利用這個方法，科學家可以把菠菜變成探雷器。

研究人員把納米級微碳管植入菠菜的葉子，然後再由菠菜葉子吸收地雷等地下爆炸物中所含的硝基芳香劑。

試驗顯示，菠菜需要大約10分鐘時間把水分吸收到葉子裏。

研究人員通過無接觸方式測取數據，使用激光照射葉子，激發植入葉子的微型管發出近紅外熒光。

探測熒光可以使用一個小型紅外攝像機，這個攝像機可以和一個小型計算機相連。

參與這項研究工作的美國麻省理工學院教授斯特拉諾（Michael Strano）說，他們的工作提供了一項重要的原則證明。

他說，「我們的文章表明，用這樣的方法操作植物，可以探測任何東西。」

斯特拉諾教授領導的實驗室此前曾通過發展納米級碳微管傳感器的方式，對過氧化氫、TNT以及沙林毒氣進行過探測。

科學家說，當目標分子同包裹在納米微管周圍的聚合物材料相結合的時候，其發光方式就改變了。

斯特拉諾教授說，這樣的植物探測可以被用於國防目的，也可以監控公共空間，防止恐怖主義及類似活動。

他說，植物可以被用來探測來自地下炸藥或包含硝基芳香劑廢料的地下水滲漏。

使用目前的設置方式，研究人員可以捕捉距離植物一米之內的信息，他們正在試圖增加這個距離。