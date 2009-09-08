BBC中文网手机版 - 常见问题

問：如何標簽BBC中文網？

答：在瀏覽器上標簽一個網址方便你將來尋找這個網站。你使用BBC中文網手機版網站時，你同樣可以使用你的手機上的瀏覽器來標簽我們的網站。將來你只需要點擊這個標簽便可直接進入我們網站的手機版。如欲了解更多有關你的手機的標簽網站功能，請參閱你的手機的使用手冊。

問：BBC中文網手機版的網址是什麼？

答：網址是： http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/mobile/。把網址儲存為標簽，方便將來使用，無需重新輸入。

問：使用BBC中文網手機版材料，收費多少？

答：你使用BBC中文網手機版的材料，BBC並不向你收取任何費用。不過，你的網絡服務營運商可能按照你的網絡材料使用量向你收費。如欲了解有關收費詳情，請向你的服務營運商查詢。

問：我如何控制使用手機版材料時的開支？

答：目前有幾種方法可以幫助你控制手機上網時的開支：

- 使用包月上網套餐：使用移動服務供應商的包月上網套餐，能節省你每月的手機上網費用，特別是在瀏覽音頻視頻內容的時候，又或者，你是高用量上網用戶。詳情請向你的移動服務營運商查詢；

- 使用Wi-Fi無線上網：越來越多的手機有內置Wi-Fi無線上網功能，如果你的手機具備Wi-Fi無線上網功能，在瀏覽BBC中文網手機版的時候使用家裏或者公共場所的的Wi-Fi無線上網，能節省使用手機數據流量產生的費用。如果你不確定你的手機是否具備內置無線上網功能，請向你的手機製造商或移動服務營運商查詢。

- 使用手機藍牙功能：部分在BBC中文網手機站上的內容沒有鎖定為只能在線閱讀，讀者可以利用手機上的藍牙功能，把已經下載的內容與朋友共享。

問：我可以如何轉換版本？

答：BBC中文網手機版目前有兩個版本：標凖版和桌上版本。你可以按照自己所需，點擊適當鏈接，選擇你喜歡的版本。

你也可以點擊手機版的「桌上版本」鏈接，直接前往桌上版本。

請注意：究竟是否能更換版本將取決於你使用的器材的實際功能。當你選擇好所需版本之後，請標簽有關網頁，方便將來使用。

問：我能否選擇瀏覽器圖文版？

答：可以的，只要BBC的設置探測到你的手機能夠顯示圖片，這些內容將直接傳送給你。

如果你認為你的手機可以下載圖片，但是不能瀏覽圖文版，請以電郵與我們聯絡，並告訴我們你的手機的詳細資料。

問：我可以如何與BBC聯絡？

答：我們歡迎讀者就我們的手機版服務與我們聯絡。電郵地址： chinese@bbc.co.uk。不過，由於來信眾多，我們不一定能夠一一回復。

問：BBC有什麼有關鏈接外界內容的政策？

答：BBC中文網手機版會按內容所需，提供BBC以外的有關鏈接。不過，我們不會因為金錢利益或其它考慮而決定鏈接到BBC以外的其它網站。BBC中文網提供的鏈接都是與內容有關的，而且都是切合讀者所需的。

BBC並不為BBC以外的網站的內容負責。我們會按照編輯所需而判斷有關外界網站是否適宜使用於我們的網頁上。外界網站的鏈接出現在我們的頁面上並不代表BBC贊同或認可這些網站的內容。

BBC歡迎你就外界鏈接是否適當的問題與我們聯絡。電郵地址： chinese@bbc.co.uk。