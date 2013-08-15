世界智能手機銷量首次超越功能型手機

Image caption 高德納公司的調查顯示智能手機銷量首次超過功能型手機。

根據信息技術研究和諮詢公司高德納的調查數據，今年4月到6月，智能型手機的銷售量首次超過一般功能型手機。

數據顯示，全世界手機銷售量在這一時期的總數為4.35億個，其中智能手機為2.25億，比去年同期增長46.5%；功能手機為2.1億，下降21%。

智能手機銷量增長幅度最大的地區在亞洲、拉丁美洲和東歐。

價廉物美

智能手機通常被定義為具有內置的應用程序，並且可以鏈接互聯網。相比之下，功能手機的內置功能較少，價格則便宜許多。

高德納公司的首席研究分析師古普塔說，今年第二季度智能手機的銷售佔了市場銷售總量的51.8%，首次超過功能手機的銷量。

而國際數據資訊公司IDC說，在2013年第一季度，智能手機的銷量就已經超過了功能手機。

一些分析人士說，在過去幾個月中，「入門級」智能手機的價格大幅下降，因此帶動了智能手機的銷量大增。

弗若斯特·沙利文諮詢公司的分析師米爾洛伊說，許多亞洲製造商，包括三星、華為、中興和LG，都在推出價格更實惠的智能手機。

米爾洛伊說，一些移動電話運營商還開始提供預付費數據計劃，讓顧客在使用電郵和移動應用程序的同時控制費用，這也是吸引消費者的一大原因。

功能手機的末日？

高德納公司的調查數據顯示，三星繼續成為全球最暢銷的智能手機，而蘋果的市場份額卻從去年同期的18.8%跌到14.2%。

與此同時，世界最大的個人電腦製造商聯想公司積極進軍智能手機市場，迅速獲得很大的市場份額。

高德納公司的古普塔說，在操作系統方面，谷歌的Android系統最優秀，佔79%的市場份額；其次是蘋果的iOS，佔14.2%；微軟則首次超越黑莓，位居第三。

弗若斯特·沙利文公司的米爾洛伊說，由於智能手機的銷量增長，加上其價格下降，看上去功能型手機前景黯淡。

他預測說，即便推出更新的型號，在未來五到10年內，可能不會再有人買功能型手機。

（編譯：嵇偉 責編：顧垠）