圖輯：中英武林高手「論劍」倫敦

劉德文（圖）是今年全國武術套路錦標賽太極拳和太極劍第二名。雖然近年來不斷有人批評太極以及其他武術形式流於形式，但是中國國家武術隊隊員張晨楊和劉釗赫認為，單純把武術與搏擊相比較是不嚴密的。「武術分為無數套路和武術散打。武術散打是具有搏擊性的，但是武術套路多以養生為目的。「