圖輯：中英武林高手「論劍」倫敦
來自中國國家武術隊的精英隊員在倫敦舉行的「中國武術論劍英倫」活動上大展拳腳。一起來看看吧！
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來自中國國家武術隊的15位精英隊員周六（12月9日）晚在倫敦的舞台上大展拳腳。運動員們不僅展示了傳統的武術基本功， 還表演了拳術與器械，包括太極拳、太極劍、八卦掌、醉劍、螳螂拳、朴刀進槍等。
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來自英國的武術運動員及武術愛好者也登上舞台。今年11歲的土耳其小朋友朱奈德（Junayde） 已經習武8年。他爸爸表示，他們一家人都是武術愛好者，朱奈德學習武術是受哥哥的啟發。
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主辦此次活動的中英功夫協會會長林存國介紹說，此次活動的表演嘉賓主要都是近年來世界武術錦標賽的冠軍。他說，「如此多高手齊聚倫敦、交流武學技巧是前所未有的。」
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劉德文（圖）是今年全國武術套路錦標賽太極拳和太極劍第二名。雖然近年來不斷有人批評太極以及其他武術形式流於形式，但是中國國家武術隊隊員張晨楊和劉釗赫認為，單純把武術與搏擊相比較是不嚴密的。「武術分為無數套路和武術散打。武術散打是具有搏擊性的，但是武術套路多以養生為目的。「
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林存國表示，他們將在2018年舉行中國武術文化節和中英對抗賽。「不管其他國家的運動項目怎麼說，敢上台才是真的。我們中國武術就是有自信在全世界亮相。」
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