中英高手"論劍"倫敦 武術是"武"還是"舞"？

2017年12月11日

圖像加註文字， 15位高手在倫敦展示中國功夫

來自中國的武林高手團與英國當地習武之人一同在倫敦登台表演"切磋武藝"。中國功夫配樂演出到底是"武"還是"舞"？

中國國家武術隊的15位精英隊員上周末在倫敦舉行的中國武術論劍英倫活動上大展拳腳。運動員們不僅展示了傳統的武術基本功， 還表演了拳術與器械，包括太極拳、太極劍、八卦掌、醉劍、螳螂拳、朴刀進槍等。

主辦此次活動的中英功夫協會會長林存國介紹說，此次活動的表演嘉賓主要都是近年來世界武術錦標賽的冠軍。其中選手崔雯淇是2016年世界青少年武術套路錦標賽槍術第一名，劉德文是今年全國武術套路錦標賽第二名。林存國說，"如此多高手齊聚倫敦、交流武學技巧是前所未有的。"

除了中國武術代表團的冠軍外，來自英國的武術運動員及武術愛好者也登上舞台。今年11歲的土耳其小朋友朱奈德（Junayde） 在世錦賽冠軍孫培源的帶領下和哥哥一起表演了武術基本功。朱奈德說，"我很喜歡武術，最喜歡的武術種類就是劍了，因為它特別酷。" 朱奈德的爸爸表示他們一家人都是武術愛好者，朱奈德學習武術是受哥哥的啟發。他們已經習武8年了。這次演出讓他們感到很震撼。

在此次表演活動中擔任志願者的徐盈說，自己已經練武33年。"武術不僅是鍛煉還是健康、哲學、美學的藝術。我們舉辦這個交流活動希望英國人可以深層次的理解武術背後的文化。"

圖像加註文字， 來自英國的武術運動員及武術愛好者也登上舞台。今年11歲的土耳其小朋友朱奈德（Junayde） 已經習武8年了。他爸爸表示他們一家人都是武術愛好者，朱奈德學習武術是受哥哥的啟發。

雖然武術深受世界人民的喜愛，但是近年越來越多的武術表演也讓不少觀眾質疑"武術"是不是已經轉變成"舞術"。原中國拳擊隊教練、廣東武術隊教練趙秋榮曾經發文表示，現代武術"弄成文不文，武不武的武舞，真不真，假不假的散打。"

出席此次活動的中國國家武術隊隊員張晨楊和劉釗赫認為，單純把武術與搏擊相比較是不嚴密的。"武術分為無數套路和武術散打。武術散打是具有搏擊性的，但是武術套路多以養生為目的。因為武術起源於冷兵器時代，所以刀、槍的使用比較頻繁。但是現在搏擊已經不需要刀槍了，所以我們傳承下來的形式漸漸演變成了文化表演。"

張晨楊還說，"我們這次來倫敦表演就是為了武術文化的傳播，讓中國文化與當地文化融合，最後為世界共享。"

圖像加註文字， 世界冠軍崔文淇展示太極劍

主辦此次活動的中英功夫協會會長林存國認為，武術於世界其他國家的搏擊不同之處就在於它的系統性和背後蘊藏的文化。"跆拳道只是腿部的訓練，泰拳也只注重拳法。但是我們武術卻是系統而又全面的，空手的、拿武器的都有。"