圖片版權 YURI CORTEZ/AFP Image caption 在攻入第二個球之後，克羅地亞球員才發現，他們慶祝進球的時候不小心把一個攝影記者撲倒在了地上。

一切都始於將克羅地亞送進世界杯決賽的那個進球。

圖片版權 Reuters Image caption 柯蒂斯發現，自己不經意間成為了克羅地亞歷史性時刻的一部分。

在周三（7月11日）的莫斯科盧日尼基體育場，克羅地亞以2－1擊敗英格蘭。克羅地亞在加時下半場打進那個致勝入球時，球員立即開始在球場上瘋狂奔跑，他們衝向彼此，在球場的不同角落擁抱。

圖片版權 Getty Images Image caption 克羅地亞將在世界杯決賽當中對陣法國。

不過，最瘋狂的幾個球員是在他們進球的那邊球門後底線的一角。那裏通常是攝影記者們坐的地方——他們守在那裏是為了以最好的角度拍攝可能發生的進球。

圖片版權 Reuters Image caption 柯蒂斯和狂喜的克羅地亞球員一起摔在了草地上。

當天坐在椅子上的是來自薩爾瓦多的法新社（AFP）攝影記者尤里·柯蒂斯（Yuri Cortez）。

圖片版權 Getty Images Image caption 通常，足球攝影記者都會在守在球場底線廣告牌後面，以便從最好的角度拍攝進球。

全世界的觀眾都看到，狂喜的克羅地亞球員衝到了他那一邊，互相撲在彼此身上的時候，把柯蒂斯也撲倒了。

在賽後，柯蒂斯接受了《紀錄報》（Récord）的簡短採訪，講述了當時球員們衝向他的情景。

他當時立即將照相機調到了廣角模式，以便更好地拍攝這些近鏡特寫。

圖片版權 YURI CORTEZ/AFP Image caption 柯蒂斯當時用了廣角模式，更好地記錄了這些特寫畫面

「我當時感覺椅子在我屁股下面滑走了，但我整個過程一直在不停地拍照，然後在他們都壓在我身上時，我也還一直在拍，」柯蒂斯說。

最後，球員們向柯蒂斯道了歉。有那麼一瞬間，柯蒂斯感覺自己就像是這支球隊的第十二人。

現在，克羅地亞將要凖備在7月15日與法國隊展開2018世界杯決賽的較量。

圖片版權 YURI CORTEZ/AFP Image caption 「他們都來看我有沒有受傷……」

「他們意識到，他們可能會把我弄傷，然後都來看我是不是一切還好。」

圖片版權 AFP Image caption 對於柯蒂斯來說，這確實是個難忘時刻。

就這樣，柯蒂斯不經意地成為了克羅地亞足球歷史上這一經典時刻的一大配角。