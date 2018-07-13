2018世界杯：從VAR到恐同，俄羅斯世界杯的最大爭議

圖片版權 Getty Images Image caption 阿根廷足球傳奇馬拉多納（馬勒當拿）在本屆賽事中引發了不少爭議，圖中他已經觸犯了吸煙禁令。

在情緒及驚喜上，2018世界杯並沒有讓人們失望。但這屆賽事同時也產生了一些有爭議的瞬間。

以下是引起最多討論的幾個話題，有些跟賽場上發生的事情並沒有什麼關係……

VAR震驚世人

2018年的俄羅斯世界杯上，視頻助理裁判（VAR）首次亮相世界杯賽事。

這一新系統旨在對裁判在球場上的判決進行二次審視，或提醒裁判一些他們沒有注意到的事情。現在VAR已經對幾場比賽的結果造成影響。

VAR同時還帶來了「點球通脹」。今年世界杯上已經有20次點球判罰，打破了世界杯歷史記錄。

圖片版權 Getty Images Image caption 視頻助理裁判（VAR）的使用引發了不少爭議。

但也有不少球隊抱怨稱，有些應有的判罰被忽視了。比賽過程中，一些教練和球員會向裁判比出「屏幕手勢」，這個手勢也經常被用來示意裁判向對方犯規行為作出判罰，這個手勢想必將成為本屆世界杯的一個經典場景。

不過，國際足聯（FIFA）表示，VAR已經取得「成功」，並指出本屆小組賽階段犯規次數有明顯下降，比四年前的巴西世界杯降低了17%。

馬拉多納的滑稽舉止

阿根廷足球傳奇馬拉多納（Diego Maradona，馬勒當拿）從來不是一個行為謹慎的人，這次在俄羅斯，他同樣奪走了大家的注意。與往常一樣，他成為焦點並不總是因為好事。在激情洋溢地在看台上加油助威時，這位「10號」打破了一條吸煙禁令，向對方球迷舉止粗魯，據稱還瞇眼睛冒犯亞洲球迷。

這還不是全部：儘管他以國際足聯「形像大使」身份出席本屆賽事，但馬拉多納公開批評國際足聯，指責美國裁判格雷格（Mark Geiger）在英格蘭對哥倫比亞的十六強比賽中偏頗英格蘭，給該隊一粒點球。

圖片版權 Getty Images Image caption 本屆賽事前面階段，馬拉多納一如往常地高調行事。

「今天我在球場上看到了一場嚴重的盜竊，」馬拉多納對委內瑞拉一家電視台表示。

他後來對此作出正式道歉。

「公平競賽」用日語怎麼說？

日本很少在世界杯上惹爭議。本屆世界杯上，他們還因為本國球迷在賽後打掃觀眾席而登上過頭條。

但在之後小組賽最後一輪對陣波蘭的比賽中，日本0-1落後，但他們在最後幾分鐘只將球控制在自己的半場，因為塞內加爾當時落後哥倫比亞，也就是說，只要保持現狀，日本人就可以小組出線。不過這一舉動為他們招來了廣泛批評。

諷刺的是，日本之所以可以晉級16強，憑借的是國際足聯在俄羅斯首次投入使用的「公平競賽獎勵」，因為他們身上的黃牌少於非洲人。

政治接管

圖片版權 Getty Images Image caption 瑞士隊的扎卡因雙頭鷹手勢惹上了麻煩。

國際足聯規定，球員與球隊在世界杯期間不得發表「政治言論」，但這一規定在俄羅斯被打破了。瑞士隊的扎卡（Granit Xhaka，賈卡）、沙奇裏（Xherdan Shaqiri，沙基裏）和利希施泰納（Stephan Lichtsteiner，列治史迪拿）因在對陣塞爾維亞的比賽中慶祝進球時作出雙頭鷹手勢（阿爾巴尼亞的國家象徵）而被處以罰款。

扎卡與沙奇裏均為阿爾巴尼亞後裔，與科索沃聯繫緊密。科索沃曾是塞爾維亞的一個省，在2008年宣佈獨立，塞爾維亞、中國、俄羅斯等國都不承認科索沃獨立，但美國與大部分歐盟國家予以承認。

四分之一決賽中，克羅地亞隊擊敗東道主俄羅斯，讓不少俄羅斯球迷留下了眼淚，而克羅地亞後衛維達（Domagoj Vida）將勝利獻給「烏克蘭人民」的表態讓俄羅斯官員感到氣憤。

2014年俄羅斯吞併克里米亞後，莫斯科與基輔的關係受到嚴重影響。

在克羅地亞對英格蘭的比賽中，每次維達觸球，俄羅斯的中立者們便會對他報以噓聲，以此來表示他們的憤怒。

對女性的騷擾

圖片版權 O Globo TV Image caption 巴西電視記者Julia Guimaraes在葉卡捷琳堡工作時被一名俄羅斯男性騷擾。

雖然本屆賽事在女性權利有了極大飛躍，比如德國電視台與BBC都採用了女性評論員，但一些女記者，特別是電視記者在報道過程中遭到騷擾。

還有一些球迷用外語對俄羅斯女性出言粗魯。

圖片通訊社Getty Images發佈了一則「世界杯最熱辣粉絲」的全女性圖集，引發了巨大爭議。在引發反對性別主義歧視的示威後，這一圖集被迅速刪除。

墨西哥恐同

故事以壞消息開始：儘管哈維爾·埃爾南德斯（Javier Hernandez，哈維爾·赫南德斯）等明星一再請求，在墨西哥對德國的比賽中，每當諾伊爾（Manuel Neuer，紐亞）擋下任意球時，墨西哥粉絲們還是選擇高呼他們傳統但冒犯性的口號「eeeh, puto（一個針對同性戀男性的貶義詞）」。

圖片版權 Getty Images Image caption 墨西哥球迷在一場小組賽中高喊恐同口號。

令人難以置信的是，在接下來的比賽中，這種口號好像消失了。難道是一系列活動終於奏效了？

西班牙的失誤

西班牙是賽前最被看好的球隊之一，但在十六強賽中，卻出乎意料地在點球大戰中被東道主俄羅斯隊淘汰出局。

西班牙人本屆的命運是悲慘的，先是跟葡萄牙戰平，後又小勝伊朗。一些評論員認為，這一災難的原因在於，西班牙在與葡萄牙隊的比賽前兩天解僱了主教練胡倫·洛佩特吉（Julen Lopetegui，盧柏迪古）。

洛佩特吉此前接受了皇馬主教練的工作，原計劃於世界杯後上任。這一消息公諸於眾後，洛佩特吉丟掉了國家隊的工作。西班牙足協主席盧比亞萊斯（Luis Rubiales）表示，他沒有其他選擇，只能解除與洛佩特吉的合約。

然而批評人士注意到，盧比亞萊斯只在宣佈解僱之前的幾分鐘才通知西班牙隊員們。