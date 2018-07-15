一個月前，很少人能夠預料，這一天會是這樣的一場世界杯決賽。

周日（7月15日），在莫斯科盧日尼基體育場，克羅地亞隊將劍指他們歷史上的第一座國際大賽獎杯，而他們的對手法國隊則希望在他們六屆世界杯的第三場決賽當中第二次奪冠。

法國隊的主帥德尚（Didier Deschamps，迪金斯）已經是第三次率隊參加國際大賽。而他希望，自己能夠成為歷史上第三個作為球員和教練都捧過世界杯的人。

而他在周日的對手是克羅地亞的茲拉特科·達利奇（Zlatko Dalic，達歷）。達利奇在克羅地亞隊主教練的位置上才剛做了9個月，但他如今距離世界足壇最高榮譽只差90分鐘。如果他成功，世界杯歷史上又將多一個新的冠軍。

克羅地亞：「夢想、夢想、夢想」

一個417萬人口的國家，你或許以為這已經是世界杯決賽歷史上最小的國家。不過，這個榮譽是屬於烏拉圭——他們在1930年第一屆世界杯奪冠時，估算的人口只有大約170萬。

達利奇的球隊目前在國際足聯（FIFA）世界排名第20位，是闖進世界杯決賽時排名最低的球隊，也是第13支進入過世界杯決賽的球隊。

這已經是他們在世界杯歷史上的最好成績，比20年前的季軍又進了一步。當時的克羅地亞隊同樣一路猛進，直到四強戰落敗，當時擊敗他們的……就是後來的冠軍法國隊。

在本屆的半決賽，他們粉碎了英格蘭隊的夢。從薩格勒布到其他地方，都是一片歡慶的氣氛。數以千計的球迷湧上街頭，唱歌、放煙火，以及揮舞著紅白藍旗幟。

圖片版權 Getty Images Image caption 1991克羅地亞在1991年才成為一個獨立國家。

「夢想，夢想，夢想！克羅地亞進入世界杯決賽，」克羅地亞的《體育新聞周報》（Sportske novosti）這樣寫道，並且說達利奇率領球隊打出了比1998年的克羅地亞更好的成績，已經「進入了傳奇史冊」。

克羅地亞《早報》（Jutarnji list）則寫道：「熾天使（The Fiery Ones，克羅地亞隊外號）進入了決賽，整個國家都瘋狂了——離冠軍只有一步之遙。」

法國：為2016年療傷

2016年歐洲杯，法國隊作為主辦國闖進了決賽，但是卻以大熱門的身份輸給了葡萄牙。

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這一次，失敗的記憶成為這支球隊和這個國家的動力。

法國《西南報》（The SudOuest）將周日的決賽看作是治療兩年前那道「傷疤」的機會。該報指，這一次，「背景不一樣了：球員隊成熟了，而且又有了凱利安·姆巴佩（Kylian Mbappe，安巴比）」，這名前鋒「狀態火熱」，也是法國隊「摧毀克羅地亞隊城池的多個武器之一」。

法國媒體特別關注到了球隊在決賽之前比對手多出來的備戰時間。法國隊的半決賽比克羅地亞的半決賽早24小時進行，並且他們所有的淘汰賽都在90分鐘內解決戰鬥，而對手克羅地亞則連續打了三場加時賽（其中兩次還經過點球大戰淘汰對手）。

據《費加羅報》（Le Figaro）指，對陣這樣一支有才華並且有能力帶來麻煩的球隊，這樣的時間優勢是天賜良機。

《觀點報》（Le Point）則認為，一切都取決於球員的精神狀態。雖然打了這麼多加時賽，但是克羅地亞的精神狀態一直「無懈可擊」，而球隊也似乎「不可戰勝」。

或許，最終決定比賽的會是球員的個人能力……

「金球」之爭

圖片版權 Reuters Image caption 莫德里奇已經在5月為皇馬贏得了一座歐冠獎杯，周日的世界杯是他的下一個目標

這一屆比賽被認為是兩個當代偉大球星贏得世界杯的最後機會。

不過，梅西（Lionel Messi，美斯）和C羅（Cristiano Ronaldo，基斯坦奴·朗拿度/C朗）的球隊都在16強止步。於是，本屆賽事最佳球員「金球獎」也將由其他球員爭奪。

雖然本屆比賽有不少球員都有出色的個人表現，但沒有誰到目前為止的表現出眾到足以毫無爭議地成為賽事最佳球員。

所以，決賽會是決定性的因素嗎？有趣的是，金球獎上一次授予冠軍隊的球員已經是24年前的事了。

或許今年將會有所改變。克羅地亞中場盧卡·莫德里奇（Luka Modric，摩迪）到目前為止的表現受到廣泛讚譽，包括小組賽對阿根廷時的表現令他成為當場最佳。

法國隊前鋒姆巴佩也在對陣阿根廷的比賽中以兩個進球令自己在最大舞台上佔有一席之地。他將希望自己能成為繼1958年的巴西球王貝利（Pele，比利）之後又一個在世界杯決賽上進球的20歲以下球員。

在決賽上的制勝表現，將會令最佳球員的獎項向他們傾斜。而同樣具有競爭力的有法國隊的安托萬·格里茲曼（Antoine Griezmann，基斯文），他和姆巴佩一樣打入了三個進球。這兩個球員如果能在決賽中上演帽子戲法，就將與英格蘭隊的哈里·凱恩（Harry Kane，哈利·簡尼）分享金靴獎。

圖片版權 AFP Image caption 19歲的姆巴佩成為俄羅斯世界杯的最大亮點。

誰是最佳後衛？

克羅地亞中後衛德揚·洛夫倫（Dejan Lovren，路夫蘭）在球迷口中是褒貶不一，不過你很難爭辯，他在過去一個賽季的成績。

如果洛夫倫在決賽上場，將只是歷史上第二個在同一年既為英超球隊征戰歐冠決賽，又在世界杯決賽中出戰的球員——上一個是2006年的亨利。

上一次，亨利在兩場決賽當中均以落敗告終。他的阿森納（阿仙奴）在歐冠決賽負於巴塞羅那，法國隊則在世界杯輸給了意大利。

在本賽季初，利物浦4－1大敗於熱刺的比賽中，洛夫倫在第31分鐘時就被換下場，因為他在溫布利被凱恩徹底完爆。

圖片版權 PA Image caption 洛夫倫（6號）在半決賽中成功凍結了英格蘭射手凱恩。

在世界杯半決賽，洛夫倫成功凍結了英格蘭隊長，報了一箭之仇；而現在，他還有可能以最高的榮譽迎接下一個賽季。

「我覺得人們應該認可我是世界上最好的後衛之一，不要再說廢話，」半決賽之後，有報道引述洛夫倫說。

而數據上，他的說法是否成立？

在本屆世界杯的所有後衛當中，29歲的洛夫倫贏得了32次爭頂——只有英格蘭隊的哈利·馬奎爾（Harry Maguire，麥佳亞/馬古尼）的37次比他多——此外，洛夫倫的三次試圖攔截全部得手，成功率100%。

他們還少了一個人……

圖片版權 EPA Image caption 卡利尼奇（左）為國家隊出場過41次，打進15球。

克羅地亞的前鋒尼古拉·卡利尼奇（Nikola Kalinic，卡連歷）原本是克羅地亞陣中一員，但是在首戰2－0擊敗尼日利亞的比賽當中，他拒絶替補上場，之後他被開除出隊。

根據規則，克羅地亞隊不會被允許用其他球員替代他，之後球隊以22人繼續征戰。

現在，卡利尼奇只能在千里之外看著隊友在他們人生當中最重要的比賽裏上場了。