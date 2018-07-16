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2018世界杯決賽法國4－2戰勝克羅地亞。19歲法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe 安巴比）打入第四球，獲得最佳年輕球員獎。

姆巴佩在本屆杯賽上的表現大獲好評。前英格蘭國家隊後衛裏奧·費迪南德（Rio Ferdinand，裏奧·費甸南）表示，當代世界最好的球員裏奧內爾·梅西（Lionel Messi，美斯）和克里斯蒂亞諾·羅納爾多（Cristiano Ronaldo，基斯坦奴·朗拿度/C朗）要「交出他們的王冠」了。

曾效力曼聯的費迪南德說：「他就是未來幾年會輕鬆站上金球獎（Ballon d'Or，年度世界最佳球員）領獎台上的人。」

「我希望我的前東家在聯繫跟他簽約，他和保羅·博格巴（Paul Pogba，保羅·普巴）也有緊密聯繫。」

現效力於巴黎聖日耳曼（巴黎聖日門）的姆巴佩只是世界杯決賽歷史上第二個取得入球的20歲以下球員，上一個做到的是1958年世界杯決賽上的貝利（Pele，比利）。

圖片版權 AFP Image caption 法國隊在16強淘汰梅西的阿根廷，姆巴佩在該場比賽中打入兩球。

33歲的C羅和31歲的梅西在過去十年裏一直被認為是世界上最好的兩個球員，平分了近10年的金球獎。

在俄羅斯，姆巴佩共打入四球；法國隊則自1998年首奪冠軍之後再次封王。

費迪南德表示，姆巴比已經表示出超越年齡的成熟度。

圖片版權 . Image caption 曾三奪世界杯的貝利賽後在推特上稱讚了姆巴佩

前德國隊前鋒球員和主教練尤爾根·克林斯曼（Jurgen Klinsmann，奇連士文）則在BBC的《世界杯比賽日》（World Cup Match of the Day）節目上表示，姆巴佩看起來好像已經在法國隊踢了10年一樣。

「未來還有很多東西在等著，」克林斯曼說。

「他正在撼動轉會市場。C羅走了（去尤文圖斯/祖雲達斯），而（巴黎聖日耳曼的）內馬爾則與其他俱樂部有聯繫，這孩子將會去哪裏？」

圖片版權 . Image caption 姆巴佩在本屆世界杯上打入四球

「穆里尼奧需要解鎖博格巴」

博格巴下賽季回到曼聯的時候，就是世界杯冠軍的身份了。他也是繼1998年阿森納的埃曼努爾·佩蒂特（Emmanuel Petit，比提）之後，第一個在世界杯決賽上入球的英超球員。

這名25歲的法國人在2016年8月以創當時世界紀錄的8900萬英鎊轉會費加盟曼聯，但在2017-18賽季中並不受重用。

在歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）十六強曼聯被塞維利亞（西維爾）淘汰的兩回合比賽中，他都被主教練若澤·穆里尼奧（Jose Mourinho，摩連奴）放在了替補席上。

費迪南德表示，博格巴在世界杯決賽上的作用非常重大，「特別是在下半場，當時壓力在增加，他必須壓上前。他現在非常值錢。」

「他經歷了一個不受媒體待見的艱難賽季，行內人也將他說成是曼聯隊中表現較差的球員。」

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「現在，該輪到穆里尼奧來解鎖這個我們在世界杯上所看到的博格巴了，因為他有責任心，他經常在中場遭遇艱難局面時站出來，並且是這支球隊的核心人物。」

「出於某種原因，在曼聯，他這塊拼圖並沒有被好好地拼起來。」

「他有被放在恰當的位置上嗎？這是一個教練應該搞清楚的問題。」

「不是最好看，卻是實至名歸的冠軍」

在世界杯小組賽，法國隊先後險勝澳大利亞和秘魯，然後與丹麥隊0比0戰平。

這支迪迪埃·德尚（Didier Deschamps，迪甘斯）帶領的法國隊之後在16強戰與阿根廷打了一場七個進球的激戰，法國隊取勝之後又先後淘汰烏拉圭和比利時，晉身決賽。

「他們不是最好看的，但他們知道如何在足球比賽當中取勝，」前英格蘭國家隊邊鋒克里斯·瓦德爾（Chris Waddle，華度）在BBC電台第五頻道的節目上說，「他們在這屆賽事上的規劃非常好。」

「你必須說，德尚的戰術部署不具觀賞性，但卻是非常出色的。他贏得過世界杯，他也是帶著這個目的來參加本屆世界杯的。」

費迪南德說：「法國隊在小組賽受到了批評，但是他們在每一場比賽中都作出了相應的調整。你要贏，就不能總是按自己的打法來踢。」

圖片版權 Reuters Image caption 德尚成為第三屆作為球員和教練都贏得過世界杯的人。

雖敗猶榮的克羅地亞

在本屆世界杯開賽前，很少人會期待，過去三屆世界杯當中都未能小組出線的克羅地亞隊會在本屆比賽當中闖入決賽。

雖然最後輸給了法國，但是BBC的評論員認為，達利奇（Zlatko Dalic，達歷）的球員應當能以英雄的姿態回到自己的國家。

前英格蘭隊長阿蘭·希勒（Alan Shearer，舒利亞）說：「克羅地亞值得稱讚，因為他們一直沒有放棄。他們在每一場淘汰賽當中都曾比分落後，但他們總是反撲。」

圖片版權 Getty Images Image caption 法國總統馬克龍與克羅地亞球員莫德里奇（摩迪）握手。

克林斯曼則表示，克羅地亞在本屆賽事給了人們極大的快樂。

「兩年後，你再看見他們，他們仍然會是歐洲杯的熱門之一，只是這次他們遇上了一支知道如何在下半場解決他們的法國隊。」