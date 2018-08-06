中國足協就中超外援登巴巴疑遭「種族歧視」展開調查

圖片版權 Getty Images Image caption 登巴巴在今年6月重新加盟上海申花

曾效力英超紐卡斯爾（紐卡素）和切爾西（車路士）的塞內加爾籍足球員登巴巴（Demba Ba，丹巴·巴亞）在中超賽場疑似遭受對方球員的種族歧視辱罵，中國足協官方宣佈展開調查。

這名33歲的前鋒在6月重新回歸上海綠地申花，並在上周六（8月4日）球隊作客1－1戰平長春亞泰的比賽中出場。比賽下半場，登巴巴在與對方球中張力的一次拼搶過後發生衝突，塞內加爾人一度情緒非常激動，需要隊友和教練勸阻。

中國足協（CFA）新聞辦在周一（8月6日）發表聲明，宣佈就事件進行調查核實：「如確屬實，將依紀依規予以嚴肅處理。」

聲明還重申：「中國足球的發展一直以倡導公平競賽、弘揚體育精神為宗旨和理念。尊重裁判、尊重對手、尊重球迷是對所有參與者的要求。我們反對任何形式的種族歧視行為。」

主教練：事出有因

申花主教練吳金貴在賽後表示，他的球員在比賽中遭受了對方球員的種族侮辱。

「登巴巴有這樣憤怒的情緒，是事出有因，「上海申花的新浪微博官方帳戶這樣引述吳金貴在賽後新聞發佈會上的發言。

圖片版權 Xinhua Image caption 登巴巴（9號）在上周的中超比賽中與亞泰球員張力發生衝突

「登巴巴加入申花兩年來，從來是一個兢兢業業，戰術風格和人品都非常出色，但是他今天很憤怒，我在場上也安慰了他，後來了解到亞泰隊員對他有侮辱性的語言，國際上一直強調不能對黑人運動員有侮辱性言語。」

「中超賽場上有很多不同膚色球員，我們應該尊重對手，在這個方面不能有歧視。」

申花俱樂部已將事件匯報給了比賽監督，並稱將上訴中國足協。

登巴巴曾為非洲球員發聲

第二度效力上海申花的登巴巴在中超的表現一直受到同行及媒體的肯定。

人民網體育版曾以「為人謙和，心態平和」來形容登巴巴的為人，稱讚他作為外援的敬業精神為中國職業足球帶來積極影響。

他在2015至2016年間代表申花出戰37場打入29球，數據優異，但在2016年7月在一場比賽中意外小腿嚴重骨折，一度長時間遠離賽場。

上賽季他曾先後短暫效力土耳其貝西克塔斯和戈澤特佩（Göztepe，哥茲塔比），至今年6月重新加盟申花。

2014－15年間首次效力貝西克塔斯時，登巴巴曾表示，非洲球員「價格與英格蘭和歐洲球員不一樣」。

圖片版權 Getty Images Image caption 登巴巴曾效力西漢姆、紐卡斯爾和切爾西等英超球隊。

當時剛從英超切爾西轉會土超的登巴巴表示，那一年表現出色的曼城中場、科特迪瓦人亞亞·圖雷（Yaya Toure，耶耶·托厘）甚至都沒有進入過國際足聯年度最佳球員的前三候選名單。

「這（種族）就是原因嗎？很可能是。我不怨任何人，但事情就是這樣，」英國媒體當時引述登巴巴說。

中超開始關注種族歧視？

近年，中超賽場不時有外援球員聲稱遭受種族歧視的事例。

2017年7月，北京國安外援伊爾馬茲在與江蘇蘇寧的比賽中與對方球員李昂發生衝突，賽後他表示李昂向作為穆斯林的他提到了「豬肉」，事件導致李昂被罰停賽四場。

2017年賽季的另一場中超聯賽當中，廣州富力球外援烏索也在Instagram聲稱廣州恆大球員叫他「猴子」。

中國媒體在周日發表文章呼籲中國足協應就種族歧視問題制定相應處罰條例。

新浪體育在周日的報道中稱：「登巴巴這個在場上遇到任何侵犯甚至斷腿都不會埋怨的人，徹底怒了！」

各方聲援

賽後，上海申花的官方微博發佈了海報，表示向種族主義說不。

圖片版權 Sina Weibo/Shenhuafc

登巴巴也在自己的推特（Twitter）帳戶上轉發了申花官方帳戶的推文：「登巴巴被長春亞泰球員張力的種族主義言辭所冒犯，中國足協應該採取嚴厲懲罰措施！！」

圖片版權 Twitter

登巴巴曾效力的土耳其俱樂部貝西克塔斯（Besiktas，比錫達斯）則在推特上聲援了他們的前球員：「#NoToRacism（向種族主義說不），你不是孤身一人。」

圖片版權 Demba Ba

滬媒稱，申花隊球員榮昊和劉若釩則在社交平台上表態對事件感到遺憾，呼籲尊重球員。

「很心疼！真的傷到了登巴巴！」榮昊在社交平台上表示。

劉若釩則在新浪微博上發帖說：「真的需要尊重，真的，嘴要乾淨。」