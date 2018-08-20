從周六（8月18日）開始，12000名運動員和代表團成員就已齊聚印度尼西亞，2018亞運會已經到來。

雖然規模不比奧林匹克，但是這項亞洲體育盛事的參賽國代表了世界上三分之二的人口，承載著豐富多元的文化。

亞運會的參與者當中，從身軀龐大的古拉什克柔術（烏茲別克一種古老的摔跤）選手到靜若處子的電子競技高手，不一而足。

在此之間，水上噴氣賽船、滑翔傘、壁球、保齡等等多種競技項目都將在雅加達、巨港和西爪哇進行。

從下面的互動指南，你可以看到本屆亞運會的所有比賽場地簡介：