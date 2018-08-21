2018亞運會：日本男籃四將涉買春被遣送回國

圖片版權 Getty Images Image caption 日本代表團團長山下泰裕在記者會上鞠躬致歉。

日本男子籃球亞運代表隊四名球員被指在雅加達紅燈區有買春行為，日本代表團已經將相關球員除名，並遣送回國。

日本共同社報道指，四名涉事的球員是永吉佑也、橋本拓哉、今川佳太及佐藤卓磨，他們在雅加達身穿著日本男籃代表隊制服出外就餐，並接受了招攬生意的性工作者邀請，與數名女子一同進入一家酒店。

日本代表團團隊山下泰裕在周一（8月20日）雅加達舉行的記者會上表示，對事件感到「羞恥」。

「給大家造成很大困擾，辜負了期待非常抱歉，」共同社引述山下表示。

周六（8月18日）開幕的雅加達亞運會將進行到9月2日結束，不過男籃比賽在開幕式之前就已經開始。

山下泰裕指，相關的事件是發生在上周四（8月16日）日本隊戰勝卡塔爾男籃之後。

圖片版權 AFP Image caption （左起）永吉佑也、橋本拓哉、佐藤卓磨及今川佳太四名球員回到東京後在一場記者會上向日本人民致歉。

他表示，四名球員在當晚遇到了一名會說日語的當地人，介紹他們去一家能夠認識女性的酒吧；之後他們在酒吧逗留了幾個小時，然後與四名女子一同入住一家酒店，直到次日早上離開。

日本代表團的行為規範規定，選手「不僅在賽場上要表現活躍，在比賽之外也需注意自身行動應成為社會典範」。

山下表示，四名球員如今是自費返回日本。

上屆亞運銅牌得主日本男籃目前在雅加達亞運前兩場比賽當中一勝一負。四名球員被除名後，他們將不再補充球員，以餘下的八人陣容繼續完成亞運會賽事。

性、醜聞、運動會

1.8萬名運動員及代表團成員在雅加達和巨港參加本屆亞運會的40個項目比賽。

在大型體育賽事當中，性絶不是一個鮮被提起的話題。幾乎每一次大型運動會，都會是主辦地色情業的一次商機，而主辦方也總是會在運動員居住區域發放大量免費安全套。

圖片版權 AFP Image caption 日本男籃在雅加達亞運會上的首場比賽戰勝了卡塔爾。

另一方面，與性和色情有關的醜聞也從未遠離過各類體育盛事。

2014年仁川亞運會，就曾有一名伊朗官員因為言語性騷擾一名女性志願者而被除名，此外一名巴勒斯坦足球員也被指在選手村非禮一名女工作人員。

今年四月在澳大利亞舉行的英聯邦運動會上，一名毛利人官員則被指在一次拍攝活動中性侵害一名女運動員。

永吉佑也等四人此次成為醜聞主角，對於兩年後即將迎來東京奧運會的日本體育界來說，無疑是一個污點。

在周一回到日本之後，目前在日本職業籃球聯賽效力的永吉表示，自己可能很難再繼續籃球生涯。

亞運會的賽事管理機構亞洲奧林匹克理事會主席艾哈邁德親王（Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah）則表示，此次事件可看作是對其他運動員的一次警示。

他表示，運動員在任何時候都應該成為社會的楷模，因為他們往往影響著一個世代的人。

「說到底，代表你的國家，不僅僅是指贏得獎牌，」他說。