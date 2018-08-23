2018亞運會：孫楊領獎服風波下的規則與叛逆

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雅加達亞運會開幕僅四天，中國游泳名將孫楊再度成為爭議人物。

這個中國游泳歷史上成績最好的男子選手在頭三天參加的四項比賽中奪得三枚金牌，但是他出席三場比賽頒獎儀式的方式卻受到了更多的關注。

首日的男子200米自由泳決賽奪冠之後，孫楊身穿贊助自己個人和中國游泳隊的品牌服裝出現在頒獎儀式上，而不是中國代表團簽約的贊助品牌，似乎是違反了相關的契約規定。

事後，中國代表團官方贊助商安踏體育就事件發表聲明，抗議孫楊的做法。之後第二天的800米自由泳頒獎儀式上，孫楊穿上了安踏的領獎服，但是全程將中國國旗披在身上，遮蓋了衣服上的品牌商標。

前後兩天在頒獎台上的孫楊引發了媒體和網絡的熱烈議論。至第三個比賽日，他在800米自由泳奪金的頒獎儀式中均身穿安踏服裝出場，但是中國官方中央電視台則沒有像此前的比賽那樣對儀式進行直播。

連日的風波，一邊是賽場上無可爭議的接連取勝，另一邊則是個人和國家代表團的贊助商之間讓誰成為主角的搖擺博弈，一個中國體壇風頭人物的身上，短短幾日內映照了個人與集體、規則與權力、商業利益與公眾輿論之間的複雜張力和微妙權衡。

贊助商

在孫楊身穿黃色的361度贊助服裝出席儀式出席男子200米自由泳頒獎儀式之後一天，男子800米比賽之前，安踏體育發表聲明指出：「運動員在登上領獎台時必須統一著裝官方領獎服。」

圖片版權 AFP Image caption 孫楊在亞運會男子200米自由泳頒獎禮上身穿的領獎服與獲得銅牌的中國選手不同。

聲明未有明確提及孫楊，但表示身穿非代表團官方贊助商的領獎服是一種違規行為。

「同一國家的運動員身著不同的領獎服登台，在世界體育史上史無前例，對於中國的國家形像和規則的尊重有重大影響，」該聲明說。

361度是中國游泳隊和孫楊個人的贊助商，而安踏體育則從2009年開始就一直是中國奧委會和體育代表團的頂級贊助商。

按照規定，中國游泳選手和孫楊在比賽當中將身穿361度品牌的裝備出場，而在頒獎儀式上須身穿安踏的領獎服。

在國際體育賽事上，團隊與運動員個人贊助商不同的情況並不少見，過去也曾出現一些類似打「擦邊球」的狀況。

1992年巴塞羅那奧運會上，美國男籃全體按照贊助商規定身穿銳步（Reebok）品牌服裝出席頒獎儀式，但邁克爾·喬丹（Michael Jordan）等有獨立贊助商的球員則選擇身披美國國旗遮蓋銳步商標。

在中國體壇，類似事件過去更多出現在國內賽場。2016年，中國男子籃球職業聯賽賽場上，廣東隊球員易建聯在比賽中脫下聯賽官方贊助商品牌的球鞋，並以腳傷為由希望穿著自己個人贊助商品牌球鞋比賽。2017年全運會男籃頒獎禮上，遼寧隊兩名球員在官方贊助品牌的外套下穿著個人贊助商服裝，被籃協主席姚明要求將拉鎖拉上遮住內裏衣服再行頒獎。

不過，完全身穿個人贊助品牌服裝出席頒獎禮的做法尚未在重大國際賽事上出現過。

對於是否存在違規行為，中國代表團和361度品牌均未有公開回應。

國家榮譽

在聲明中，作為中國代表團頂級贊助商的安踏以國家聲譽作為抗議的理由。

「一件領獎服，不只是運動員成績卓越的象徵，更是一個國家的聲譽、形像和公信力的代表，」聲明說。

「個人利益凌駕於國家利益之上。我們相信中國代表團對於違紀違規的事件，將會有公正的嚴肅的處理決議。」

在過往有關中國運動員個人贊助商和團隊或賽事贊助商之間的競爭事件，時常被解讀為個人和集體利益的博弈；但是此次事件還涉及中國代表團和中國游泳隊各自的贊助商。

孫楊的舉動被解讀為個人行為還是與中國游泳隊有關，尚無從得知。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國男籃在1992年巴塞羅那奧運會頒獎儀式上。

安踏抗議後之後，孫楊似乎是仿照了喬丹在巴塞羅那奧運會上的做法，在第二天的男子800米頒獎儀式上全程身披國旗，而且衣服上的安踏商標也被用貼紙遮蓋。

但中國媒體報道引述安踏體育表示，對此事先並不知情，這也並不是各方協商的結果。

第三天孫楊在男子400米自由泳再度奪冠，並身穿安踏服裝出席頒獎儀式，商標沒有再用國旗遮蓋，而孫楊則將一個亞運吉祥物玩偶抱在胸前，部分遮擋了衣服上的商標。

與此同時，中國官方中央電視台沒有對這一場頒獎儀式進行直播。

圖片版權 EPA Image caption 孫楊是目前中國體壇最具人氣的明星之一。

孫楊

首日的男子200米自由泳頒獎儀式上，五星紅旗忽然掉落，冠軍孫楊要求重新進行奏國歌升旗儀式的舉動得到了國內輿論的稱讚，但這並沒有掩蓋他身穿黃色的361度贊助服裝出席儀式的「違規」行為。

事實上，該項目的季軍、同樣是中國隊選手的季新傑身穿由不同品牌贊助的中國代表團服裝站在同一個領獎台上的事實，令這一幕更加扎眼。

為中國贏得過男子自由泳200米、400米和1500米三個項目奧運金牌、並保持著1500米世界紀錄的孫楊，過去也多次成為話題人物。

但是，與無證駕駛被捕、禁藥測試呈陽性被禁賽以及疑似不尊重日本國歌不一樣，作為如今可說是中國體壇風頭最盛的人物，公然在國際賽事上身穿與國家代表團不一樣的服裝出席頒獎儀式，這種舉動在世界體壇重大賽事極為罕見。

孫楊在周二（8月21日）賽後表示，對於領獎服的爭議「已見怪不怪」，自己的狀態不會受到影響。這是孫楊至目前對事件的唯一回應。

輿論

事件引發了媒體關於中國體育界乃至全社會契約精神的熱烈議論。

《體壇周報》副總編楊毅在全人微信公眾號平台上指孫楊的舉動是在現代體育商業體系和規則之下「前所未見的，完全無視規則和契約精神的特例」。

騰訊體育報道指，過去中國不同贊助商之間產生爭議的案例多數出現在國內賽場，而此次發生在國際大賽上，是安踏體育堅持強勢態度的初衷。

2009年與中國奧委會代表團訂立贊助合同時，安踏體育付出的贊助費據稱已超過6500萬美元。

由於合約規定，印有中國國旗的國家代表團服裝不能對外銷售，因此在國際大賽上的曝光對於贊助品牌來說至關重要。

騰訊體育報道指：「此次若開了默許孫楊先河，破壞了規則，未來中國運動員們爭相模仿，安踏的利益將受到嚴重侵害。」

新浪體育則在一篇觀察報道中指，此番爭議與道德審判無關，而應該更關注體育產業當中的利益平衡。

「說到底這是一個舉國體制在市場環境下產生的全新經濟問題，」新浪體育報道稱。

「由國家培養成才的明星運動員，在集體贊助利益和個人贊助利益之間如何找到平衡點，對中國體育尤其是明星運動員管理來說，是一個全新的課題。」

另一些媒體則認為，中國代表團和官方機構應該及時給予表態。

「與安踏的合約到底怎麼定的，孫楊的行為是否違紀違規，都應該有個權威答案。如果確屬違規，便應該依規處罰，這與表彰運動員為國爭光同樣不衝突。」