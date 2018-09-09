圖片版權 EPA Image caption 塞琳娜·威廉姆斯在比賽中與裁判拉莫斯爭執。

塞琳娜·威廉姆斯（Serena Williams，小威）在美國網球公開賽女單決賽當中被罰掉一局，她因此直指當值裁判性別歧視，並表示自己沒有違規作弊。

這場決賽中，日本選手大阪直美以6比2和6比4直落兩盤擊敗小威廉姆斯，但是小威在第二盤中與裁判的衝突，卻成為了比賽果本身更大的新聞。

比賽中，小威先是被指違規接收場外指導而被警告，而後因為違規使用球拍而被罰分，最後還因為指罵裁判是「騙子」和「盜賊」而被罰輸一局。

事後，這名美國名次表示，對她罰局的處理是「性別歧視」。

「他從來沒有因為一個男子選手說他是『賊』而罰過他們一局，」這名36歲的前世界排名第一選手說。

「但是我見過其他男子選手用其他好幾種方式罵過其他裁判。」

「在這裏，我要為女性的權利和平等，還有為所有的一切作鬥爭。」

在紐約法拉盛草地公園（Flushing Meadows）舉行的比賽，衝突開始於第二盤初段，當時威廉姆斯的教練帕特里克·莫拉托格魯（Patrick Mouratoglou）向她做了一個手勢。

比賽中的場外指導行為在女子網球聯合會（WTA）的比賽當中是允許的，但是在大滿貫賽事中，規則規定球員和教練的「任何一種溝通」都是禁止的。

威廉姆斯否認自己接受了場外指導，聲稱自己「寧願輸球也永遠不會作弊」，並要求裁判卡洛斯·拉莫斯（Carlos Ramos）道歉。

不過，莫拉托格魯之後卻承認自己有在場外發出指導信號。

三局之後，裁判因為威廉姆斯摔球拍而示意她違規，獎勵給大阪直美一分。

此時的威廉姆斯非常憤怒，徑直走向拉莫斯，直著他大叫，看台上的觀眾則以噓聲來聲援美國名將，氣氛一度頗為惡劣。

再次換邊之後，威廉姆斯繼續向裁判發出罵聲，稱拉莫斯是「騙子」，要求他「說對不起」，並且形容送給大阪直美一分的他是「盜賊」。

23次贏得大滿貫賽事冠軍的小威表示：「對我來說，這簡直令人氣炸了，但我會繼續為女性和我們的平等權利鬥爭。」

「對於下一個有情緒的，想要表達自己並且想成為強大女性的人來說，這就是一個參照。」

「因為今天，她們將會被允許那樣做。或許我沒有得到，但是下一個人將會得到。」

「我不知道他為什麼那樣說」

圖片版權 Getty Images Image caption 莫拉托格魯從2012年開始擔任威廉姆斯的教練。

賽後，莫拉托格魯承認自己有進行場外指導，但是補充說：「我不覺得她有看我。」他還表示，大阪直美的教練也在做同樣的事情，而且「每個人都會這樣做」。

在賽後的新聞發佈會上，威廉姆斯表示，她「並沒有在接受場外指導」，而且她「不理解」為什麼莫拉托格魯會說他在做場外指導。

「我剛給帕特里克發了信息，大概是說他到底是說什麼，因為我們沒有設什麼暗號，」她說。

「我們從來沒有討論過信號的事，我甚至（在WTA比賽中）都不會要求場外指導。」

「我還在試著搞明白他為什麼要這樣說。我不理解，我不想擅自解釋他到底在說什麼。」

大阪直美：「我不知道發生什麼」

圖片版權 Getty Images Image caption 大阪直美成為日本歷史上第一個網球單打大滿貫賽事冠軍。

在第一盤中，大阪直美在威廉姆斯情緒崩潰之前就一直佔據著比賽上風。這是她的第一場大滿貫決賽，對手是一個被她稱作偶像的球員。

在整個第二盤當中，她一直在這種糟糕的氣氛當中保持著冷靜，最終成為日本歷史上第一個大賽網球冠軍。

賽後，這名20歲的選手錶示，對於威廉姆斯和裁判之間的爭論，她當時「並不知道發生了什麼」。

「我當時在試圖集中精神，」作為賽事第20號種子選手的大阪說。

「因為這是我第一場大滿貫決賽，我不想被壓倒。」

「塞琳娜來到板凳旁邊告訴我，她被罰了一分，然後到她被罰一局的時候，我也不知道。」

「當時我就是在努力將精神集中在自己身上。」