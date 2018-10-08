C羅性侵指控：受MeToo「鼓勵」的舉報

圖片版權 Reuters Image caption C·羅納爾多是名氣最大的現役運動員之一。

葡萄牙球星克里斯蒂亞諾·羅納爾多（Cristiano Ronaldo，C羅/C朗）因2009年的一起強姦指控成為近日新聞焦點，但是在「Me Too」運動之前，這宗案件甚至沒有得到主流媒體的關注。

本月較早前，在原告凱瑟琳·馬約爾加（Kathryn Mayorga）的要求下，美國拉斯維加斯警方宣佈將重新開始調查一宗2009年的強姦指控——馬約爾加指當年曾在賭城一家酒店的房間內被這名前曼聯球星性侵。

最新的進展是，馬約爾加的律師在周日（10月5日）向英國媒體透露，有另外一名女子聯絡他，指自己同樣受到過C羅的性侵害。

此前，C羅已經公開「堅決」否認曾侵犯過馬約爾加，並指後者是試圖借他的名聲來「推廣自己」。

34歲的馬約爾加透過律師表示，是近期席捲各界的「Me Too」運動給了她勇氣，決定推翻此前與C羅訂立的保密協議，站出來再度指證五屆世界最佳球員「金球獎」得主。

在拉斯維加斯警方於10月2日宣佈重啟調查之後，葡萄牙球星效力的意甲尤文圖斯（Juventus，祖雲達斯）俱樂部股價下跌近10%，而球隊官方推特（Twitter）此前發文，稱讚C羅的職業和奉獻精神。

33歲的C羅被廣泛認為是當今足壇最好的球員之一，今年夏天，他以1億歐元（9920萬英鎊）的身價從效力7年的皇家馬德里轉投尤文圖斯。

九年前的舊案

10月3日，馬約爾加由律師萊斯利·斯托瓦爾（Leslie Stovall）代表召開了新聞發佈會，向外界透露了有關這宗舊案的細節。

圖片版權 Matrix Image caption 馬約爾加（右）指，當年在拉斯維加斯夜店與C羅相遇之後，葡萄牙球星就對她實施了強姦。

最早報道這一事件的德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）指，馬約爾加在她所指的性侵事件發生後不久就在拉斯維加斯報了警。

據報在2010年，她與C羅達成庭外和解，並收取了37.5萬美元（28.8萬英鎊）的費用，達成不公開提及這一事件的保密協議——現在，馬約爾加的律師正在尋求判定該保密協議無效。

拉斯維加斯警方則證實，他們在2009年6月的確就一宗報案展開調查，不過同時補充指，當時並沒有找到任何嫌疑人。

警方聲明指：「在報案當時，受害人並沒有向探員提供事發的地點或者嫌疑人的描述。」

聲明還指：「至2018年9月，這宗案件重新開始了調查，而我們的探員正在就目前獲得的信息展開跟進。」

馬約爾加沒有出席記者會。斯托瓦爾表示，馬約爾加已經離開了拉斯維加斯，以遠離媒體視線。

「基於她目前的情緒狀態，她決定不自己面對媒體，遠離公眾，」斯托瓦爾說，「這對她來說不是一件愉快的事。」

在起訴書中，馬約爾加聲稱，她與C羅在拉斯維加斯的棕櫚樹賭場酒店（Palms Hotel and Casino）的「Rain」夜店相遇，之後C羅在他的頂層套房中強姦了她。

斯托瓦爾說，這一侵害事件發生近10年來，他的當事人遭受過重大的抑鬱，也曾想過自殺，而心理醫生也曾診斷，馬約爾加患上了創傷後應激障礙症。

斯托瓦爾指，C羅有20天的時間回應馬約爾加的起訴，而她的法律團隊正在考慮公布與此案有關的文件，包括原先的警方報告和醫學檢測報告。

C羅的回應：「假新聞」

在新聞發佈會前，葡萄牙球星就指《明鏡周刊》對馬約爾加的報道是「假新聞」。

上周三（10月3日），C羅通過推特發佈了聲明：

「我堅決否認對我的指控。強姦是一種可惡的罪行，和我所信仰的一切相違背。雖然我很希望澄清我的名譽，但我拒絶向那些想要借我來推廣自己的人所製造的媒體熱點投餵。」

「由此，我清醒的良知將允許我平靜地等待全面的調查結果。」

C羅的律師團隊此前曾表示，將會就相關報道起訴《明鏡周刊》。

贊助商的捲入

作為足球界乃至世界體育界的頂尖人物，C羅的公眾形像代表著巨大的商業利益鏈。新一輪調查的事件發生後，他的主要贊助商作出了反應。

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C羅的運動裝備贊助商耐克（Nike）發表一份聲明稱：「我們深切地關注這些令人不安的指控，並將持續緊密觀望事態的發展。」

與此同時，電子藝界體育部（EA Sports）向美聯社表示：「我們已經看到了對克里斯蒂亞諾·羅納爾多指控細節的相關報道，令人關注。」

「我們正在密切觀望事態，同時期望封面代言人和運動員的行為處事能夠與EA的價值觀相一致。」

另一方面，C羅所效力的尤文圖斯俱樂部則公開對球員表示支持。

尤文圖斯的官方推特稱：「克里斯蒂亞諾·羅納爾多在最近數月展現了他偉大的職業道德和奉獻精神，得到尤文圖斯俱樂部內每一個人的欣賞。」