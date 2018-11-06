圖片版權 Getty Images Image caption 馬蒂奇在周末的英超比賽前與曼聯隊友列隊。

英超曼聯隊的塞爾維亞籍球員內馬尼亞·馬蒂奇（Nemanja Matic，馬迪）表示他不會在球衣上佩戴英國的國殤罌粟花，因為這會令他想起12歲時被炮彈轟炸的家鄉。

上周六（11月3日）曼聯作客2比1擊敗博恩茅斯（Bournemouth，般尼茅夫）的英超聯賽當中，這名塞爾維亞籍外援是唯一沒有佩戴國殤花紀念配飾的曼聯球員。

1999年，北約領頭的聯合部隊向前南斯拉夫聯盟共和國發動攻擊，將塞爾維亞部隊趕出了科索沃。

現年30歲的馬蒂奇在社交媒體Instagram上發佈了一條聲明，表示他尊重其他人佩戴國殤罌粟花的權利，但是他不會這樣做。

自一戰以來，歐洲就有以國殤罌粟花（虞美人花）紀念戰爭陣亡軍人的傳統，這在英國同樣具有非同尋常的意義，但這一慣例不時在國際場合引起爭議。

「我們都有自己的成長歷程」

馬蒂奇表示，在接下來的周末曼聯對曼城的同城德比戰，他也將不會佩戴國殤罌粟花。該場比賽正好在11月11日國殤紀念日當天進行。

馬蒂奇在聲明中說：「我完全認可人們為什麼要佩戴國殤罌粟花，我完全尊重每一個人這樣做的權利並且同情所有在戰爭中失去親友的人。」

「然而，對我而言，這只能令我想起12歲時作為一個年幼的男孩在維爾洛所親身感受的恐懼，當時我的國家被大轟炸所摧殘。」

「儘管我過去曾經戴過，但是仔細思量之後，我現在感覺自己不應該在衣服上佩戴國殤罌粟花。」

「我並不想破壞國殤花在英國對民族自豪感的象徵意義，也不想冒犯任何人，但是我們所有人都有自己的成長歷程，而基於上述原因，這是一次個人選擇。」

「我希望現在解釋過之後，每一個人都能理解我的原因，也希望我能夠在之後的比賽當中專心幫助球隊。」

圖片版權 PA Image caption 每年的11月，國殤罌粟花是英國各個場合的傳統紀念物。

英國退伍軍人協會（The Royal British Legion）表示，佩戴國殤罌粟花「必須是個人自願的選擇」。

在過去這個周末的英國足球場，馬蒂奇不是唯一沒有佩戴國殤罌粟花的球員，不過斯托克城（史篤城）球員詹姆斯·麥克萊恩（James McClean）卻遭遇了批評。

他在周六的英冠聯賽當中沒有佩戴罌粟花，受到看台上部分球迷的辱罵，之後他在社交媒體上使用了冒犯性的語言，繼而受到英足總的警告。

英國媒體報道，這名29歲的球員出生和成長於北愛爾蘭，他小時候生活的城市曾經歷過1972年28名平民在遊行示威中被英軍射殺的悲劇。周末的比賽受到球迷辱罵之後，麥克萊恩在社媒上指，一些球迷就是「沒受過教育的山洞人」。

時有爭議的國殤罌粟花

國殤紀念日最初由英國喬治五世國王在1919年訂立，為的是紀念1918年11月11日第一次世界大戰結束。

其後，最初由美國退伍軍人協會最先將國殤罌粟花定為紀念物。這是源於一首詩：1915年春天，一名加拿大軍人看到曾經爆發過伊普爾戰役的地方長滿紅色野罌粟花的景象，寫下了《在法蘭德斯戰場》（In Flanders Fields），戰後這種花成為戰爭災難紀念物。

此後，這一紀念日的意義超出一戰的範疇，成為紀念在所有戰爭中的死難者，並延展到大部分英聯邦國家乃至眾多西方國家。

英國退伍軍人協會的官方說明當中指明，國殤罌粟花並不是鼓吹戰爭，也不代表任何政治和宗教立場。

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不過，這個紀念標識不時引起爭議，主要來自不同國家對於同一場戰爭以及同一段歷史的立場與解讀不一致。甚至，在英文中被稱為「poppy」的這種花在中文裏到底是指哪一種花，也有不同意見——一般認為，它是比利時國花，在中文稱作「虞美人」，與被提煉作藥物和毒品的罌粟花同屬不同種。

由於理解差異，2010年11月時任英國首相卡梅倫訪華時出現過一段外交小風波。當時中方曾要求英國代表團不要佩戴它，因為它令中國聯想起近代的鴉片戰爭；但是卡梅倫的代表團表示，這個標誌對於英國來說意義重大，他們將會繼續佩戴。

英超聯賽各球隊自2012年開始在每年11月的球衣上繡上國殤罌粟花，來自英倫之外的球員也往往會入鄉隨俗，身披帶有這一標誌的球衣上場比賽。這一傳統還延伸到英倫三島的國家隊。

2016年，國際足聯（FIFA）基於國際比賽球員隊服上禁止傳播任何政治、宗教或商業信息的規定，禁止各國家隊在11月佩戴有國殤罌粟花標誌的臂章比賽，但英格蘭、蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭足總均違抗了該禁令。

之後，國際足聯對四家足總處以罰款，但隨後放寬禁令，允許球隊在獲得對手同意並事先通知賽事組織者的前提下佩戴國殤罌粟花配飾比賽。