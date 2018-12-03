圖片版權 Getty Images Image caption 中國球手曹宇鵬被禁賽6年。

英式桌球（斯諾克）世界冠軍馬克·威廉姆斯（Mark Williams）表示，被發現打假球或者染指賭球的球手應該「終身禁賽」。

上周，中國球手於德陸和曹宇鵬因為被發現打假球而分別受到禁賽10年和6年，後者有三年半禁賽緩期執行。

兩名球員均受到世界職業台球與斯諾克協會（WPBSA）調查，之後一個獨立仲裁委員會就案件作出裁決。

WPBSA的聲明指，31歲的於德陸自2015以來共在自己參與的比賽中五次操縱比賽，兩次收到操縱比賽的提議而不報，並參與了斯諾克賭球和未配合台協調查。

28歲的曹宇鵬則在三場比賽中打假球。

「冰山一角」？

威爾士球手威廉姆斯說：「如果人人都看到被抓到之後要終身禁賽，他們就會知道後果。」

六次世界冠軍斯蒂夫·戴維斯（Steve Davis）表示，這次禁賽是「絶好的消息」。

這是近五年來斯諾克界的又一重大假球醜聞。2013年，英國球員斯蒂芬·李（Stephen Lee）承認在五場比賽中打假球，受到禁賽12年的處罰。在其中一場比賽中，對勝負結果投入的賭注總額達6.5萬英鎊。

斯蒂芬·李被禁賽後，英國球手羅尼·奧沙利文（Ronnie O'Sullivan）則在社交媒體表示斯諾克存在著不少的假球現象，但隨後他因為這一言論被罰款。

於德陸和曹宇鵬的假球被揭露後，BBC體育部的球評家表示：「就算你不希望有這樣的事情發生，我們所有人都知道這些事情存在。」

「當一涉及錢的時候，人性的弱點也就出現了。」

「道德委員會將這些人趕出去，我覺得是絶好的消息。」

「他們被逮到了，是很好的消息，因為這給所有人傳達了一個信息。沒有人可以躲得過。」

英式桌球界最大醜聞

這是英式桌球界有史以來最嚴重的醜聞之一，涉嫌賭球的於德陸和曹宇鵬參加過的多場比賽受到調查。這也是首次有中國桌球手因假球被禁賽。

於德陸受到的懲罰是斯諾克界自2013年以來最長期的禁賽令。

根據WPBSA的規定，於德陸的行為應該最少禁賽12年，但由於後期有合作和認罪表現，將禁賽斯縮短至10年零9個月。

曹宇鵬最初在5月開始被禁賽，當時世界排名第38。去年，他在蘇格蘭公開賽中打入決賽，被澳大利亞球手尼爾·羅伯森（Neil Robertson）擊敗。

圖片版權 Getty Images Image caption 曹宇鵬在2017年蘇格蘭公開賽決賽上負於尼爾·羅伯森。

羅伯森表示：「這是一種作弊，你和其他人不在同一規則下打球。這就是為什麼當一個職業台球手是如此之難，你需要超然其上。」

威廉姆斯剛剛在上周六的英國錦標賽第二輪擊敗同樣來自威爾士的丹尼爾·威爾斯（Daniel Wells），他表示：「這不大好，英國錦標賽電視直播的第一天頭條就是這個——而這是我們最大的比賽之一。他們被抓住了，也被處理了。這對其他想要以身試法的人來說是一個嚴厲的阻嚇。」

「我希望看到在球員的合約裏出現這一條，把這寫進去。任何人被發現有此行為（打假球）或者參與任何形式的斯諾克賭博，就應該被終身禁賽。你不能有兩年、五年、七年之類的禁賽，它應該對所有人一視同仁。」

令國家蒙羞

排名第25的肖國棟是世界前32位當中的五名中國球手之一。他在英國錦標賽以6－3擊敗本·伍拉斯頓（Ben Woollaston）之後晉級第三輪。

肖國棟可能在下一輪當中對陣中國同胞丁俊暉。肖國棟表示，於德陸和曹宇鵬「犯了錯誤」，他對此「感到遺憾」。

圖片版權 Getty Images Image caption 於德陸在世界排名賽中的最後成績是2016年蘇格蘭公開賽的半決賽。

肖國棟向BBC體育部表示：「你必須選擇你能做什麼和不能做什麼。有些人可能是無法控制。於德陸和曹宇鵬都是好人，但是走錯了方向。」

「我自己從來不賭，也不去賭場。我只是專注在比賽上。如果你不去想對的事情，那你就可能會在錯的路上越走越遠，那我也就不能提升自己的排名了。」

「在英國，去賭場很容易。在中國就沒有賭場。你要告訴自己不要往那裏走，要集中精神在你的球上。當你來到像約克這樣的地方，這就是你的工作。你必須專注比賽。我非常希望他們能夠再來到這裏。」

前世界冠軍、英國冠軍和大師賽冠軍肖恩·默菲（Shaun Murphy）是世界職業台球與斯諾克協會球員理事會主席。在委員會上，WPBSA成員可以就事件在董事局層面上提出他們的看法。默菲表示，此事「情形惡劣」。

他在接受BBC一台訪問時說：「為了中國斯諾克的發展，中國台球協會（CBSA）和WPSBA緊密合作，也花了大量投資在培養球手上，將他們送進中國最好的大學。」

「人們對此很憤怒，認為他們是令國家蒙羞，令這項運動蒙羞。」