圖片版權 AFP / Unicef Image caption 穆爾塔扎·阿瑪迪的故事被足球界知道之後，他收到了梅西送的簽名球衣。

兩年前，一個阿富汗小男孩身穿父親用塑料袋自製的阿根廷10號球衣成為互聯網話題。他對阿根廷球員裏奧內爾·梅西（Lionel Messi）的崇拜甚至感動了梅西本人，並因此得到了與偶像相見的機會。但現在，他們一家卻在阿富汗的動蕩局勢下被迫逃離家園。

現在已經七歲的穆爾塔扎·阿瑪迪（Murtaza Ahmadi）在2016年的一張照片中身穿一件自製的梅西球衣，那是用一個有藍白條紋的塑料袋做的。

後來，穆爾塔扎在卡塔爾得到了與偶像見面的機會。

穆爾塔扎的家人說，他們現在已經離開了他們在阿富汗的家。此前，他們收到了來自塔利班的威脅。

他們一家本來住在東部的阿茲尼省（Ghazni），那裏一直是武裝分子的目標，現在他們已經逃到了首都喀布爾。

據法新社報道，他們曾於2016年短期地在巴基斯坦暫避，但後來錢用完了，只能回到阿富汗。

塑料袋球衣

穆爾塔扎穿上那件藍白條紋塑料袋球衣的時候才五歲，而當時由梅西擔任隊長的阿根廷國家隊球衣主色也是藍白條紋。塑料袋球衣上的「10」號和梅西的名字是用油彩筆塗上去的。

圖片版權 AFP Image caption 穆爾塔扎5歲時穿一件塑料袋自製球衣踢球的照片在互聯網上受到廣泛關注。

那張照片被分享到網上之後，很多人呼籲有關方面找到穆爾塔扎，好令梅西能夠對此作出回應。

後來男孩的名字被公布，梅西本人也通過他擔任大使的聯合國兒童基金會（UNICEF）向穆爾塔扎寄了一個包裹，裏面是一件梅西簽名的阿根廷國家隊球衣。

穆爾塔扎後來受到了邀請前往多哈，2016年底巴塞羅那在那裏踢一場友誼賽，他就那裏與梅西見了面，並在賽前儀式中和偶像一起走上球場草坪。

塔利班的目標

然而，穆爾塔扎的家人說，恐怕是那一番善舉令他們一家出了名，從而成為塔利班的目標。

他的母親莎菲卡（Shafiqa）向法新社表示：「當地的大佬向我們傳話說：『你們現在變有錢了，把你們從梅西那裏拿到的錢送來，不然我們就抓走你兒子。』」

她說，他們一家在聽到槍聲之後連夜逃走那一晚，沒能帶走任何個人物品——包括那件珍貴的球衣。

圖片版權 EPA Image caption 穆爾塔扎一家現在住在喀布爾一個合租公寓裏。

想念梅西

穆爾塔扎一家屬於什葉派穆斯林為主的哈扎拉族人，這個族裔一直是遜尼派的塔利班攻擊的目標。

加茲尼地區仍然在阿富汗政府的控制下，不過在政府與塔利班的衝突中，這個地區被視作戰略要地。

今年八月，這個伊斯蘭原教旨主義組織向這個地區發動了一次重大襲擊，之後又有11月再次襲擊這裏，迫使數以千計的當地人逃跑。數以千計的當地人逃跑。在爆發的暴力衝突中，合共數以百計的人們——平民、軍隊和叛亂者等——被殺。

穆爾塔扎的17歲哥哥胡馬雍（Humayoon）向西班牙埃菲社（EFE）表示，這兩年他們沒有辦法送穆爾塔扎去上學，也不讓他在街上玩。

「我想梅西，」法新社在喀布爾找到穆爾塔扎的時候，小男孩這樣說道。他說希望有一天還能再見到球王。

「如果我再見到他，我會說『Salaam（阿拉伯語：祝你平安）』和『你好嗎？』然後他會回答說謝謝和祝我平安，然後我會和他一起走到球場上，他會在那裏踢球，我就看他踢。」