運動員的剖白：餓肚子提高成績 反而健康受損

圖片版權 Kenza Barton Schlee Image caption 安娜·博尼費斯

在2017年的倫敦馬拉松比賽，安娜·博尼費斯（Anna Boniface）是跑得最快的業餘女選手。當時25歲的安娜跑出了2小時37分的成績，贏得了那年秋天多倫多馬拉松的入場券。

六個月後，安娜前往加拿大比賽。但是國際首秀才跑了10公里，她的腳踝就骨折了。安娜對BBC表示，那次她崩潰了。

「太可怕了，我這輩子從沒有中途退出過比賽。我本以為我可以堅持到最後，但我發現沒辦法繼續跑，只能坐在路旁等待，」她說。

更糟糕的是，除了腳踝應力性骨折，檢查還發現安娜的骨密度低，脊椎骨質疏鬆。這些都是「運動中能量相對不足」(Red-S)的標誌症狀。通常限制飲食的運動員會出現這種症狀。他們認為，體重不斷減少可以提高運動成績，但最終身體的某些功能開始停止運作。

圖片版權 marathonfoto.com Image caption 安娜·博尼費斯

「運動中能量相對不足」會帶來一系列的健康問題，包括荷爾蒙水平、骨密度和代謝率下降，還會引發心理問題。

安娜是一名理療師，她承認曾意識到這個情況，但因為極度希望提高成績，她忽視了一些警告信號。其中一個警告信號是，她八年沒有來月經。

「這與我的訓練量和飲食不足有關，我的食物種類不夠廣泛，而且限制攝入碳水化合物。」安娜說，她一天訓練兩次，每周跑100多公里，消耗能量多。

幸運的是，安娜的症狀在惡化之前就被及時發現。經過一年的休息，她已經能慢慢恢復跑步訓練。

「運動能量相對缺乏」對男女運動員都會造成影響，2014年人們意識到這些症狀，用它取代了「女運動員三合症」（female athlete triad）。此前人們只意識到，攝入卡路里太少會影響女運動員。

對於這些症狀流行程度的研究很少，但據了解，這在田徑、自行車和舞蹈等運動中最為常見。在這些運動中，較輕的體重可能會對比賽表現有很大影響。

周日（12月9日），「勇敢訓練」宣傳活動（#Trainbrave campaign）正式開始，旨在提高人們對「運動能量相對缺乏」的認識，尤其對於那些有潛力的業餘運動員。他們可能正在努力提高成績，卻沒有充分考慮到飲食問題。

來自北安普敦郡的28歲自行車手伍德菲爾德（Sam Woodfield）也遇到了同樣的情況。他在2016年接觸這項運動，為了提高成績，他在一年內減掉了三分之一的體重。

圖片版權 Nathaniel Rosa Image caption 28歲自行車手伍德菲爾德為了提高成績，在一年內減掉了三分之一的體重。

在這之前，他是健身愛好者。減肥讓他在這項運動中迅速進步到競技水平，但是他對自己的要求越來越高，經常在不吃東西的情況下進行艱苦的騎行訓練。

對他來說，這個等式很簡單：「更輕的體重意味著更快，意味著我更有可能獲勝。」

80歲的身體

在一段時間裏，這個方法奏效了，但是他為成功付出了巨大的代價。到2017年，伍德菲爾德已經沒有力氣上樓了，他也無法入睡，心理健康也受到了影響。

他感覺到自己需要幫助，接受了一系列檢查。「我得知，我的內臟脂肪含量非常低，而這是維持生命必需的脂肪，」他說。

「我還得知，我沒有睾丸素，脊柱和臀部的骨密度跟一個80歲的老人差不多。這是我人生中非常可怕的時刻，」他說。

內分泌學家凱伊（Nicky Keay）指出，當運動員的身體沒有足夠能量維持時，就會開始停止運轉，出現「運動能量相對不足」的症狀。

「身體會分割你從食物中獲得的能量，你需要一部分能量來訓練，剩下的就是你日常所需，」她說，」如果沒有足夠的剩餘能量，就會進入生存模式。女性體內的雌激素水平下降，男性體內的睾丸素水平下降，而這些對骨骼健康很重要。」

「當你的手機電池下降到很低的水平時，會關閉一些不重要的應用程序，這就是身體在做的事情。」