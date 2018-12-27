圖片版權 Colin O'Brady Image caption 奧布雷迪成為世界首位不依靠外界幫助、獨自穿越南極洲的人。

33歲的美國探險家科林·奧布雷迪（Colin O'Brady）成為世界首位不依靠外界幫助、獨自穿越南極洲的人， 耗時53天。

科林·奧布雷迪領先於49歲的英國陸軍上尉路易斯·路德（Louis Rudd）完成了這一壯舉。

兩名男子於11月3日同時出發，挑戰這一看似不可能完成的任務。經過1482公里的長途跋涉，奧布雷迪最終戰勝了惡劣的天氣，成功穿越地球上最冷的大陸。兩年前，一名英國前軍官挑戰失敗後逝世。

奧布雷迪是一名職業運動員，他在社交媒體上宣告了自己的成就。

12月20日是他旅程的第47天，他通過衛星手機寫道：「我累了，伙計。我已經筋疲力竭，但我每天都在穩步前行。」當時，他正在暴風雪和被稱為「雪脊」的巨大冰脊中露營。

奧布雷迪說：「我每天要拖著一個重375磅（170公斤）的雪橇，在世界上最冷酷的地方滑12到13個小時。」他表示，他的體重已減輕了很多，以至於他的手錶一直在滑落，他看到沒穿衣服的自己時甚至感到"害怕"。

圖片版權 Colin O'Brady Image caption 奧布雷迪是一名職業運動員。

冰上競賽

在因惡劣天氣而延誤數日後，奧布雷迪和路德從龍尼冰架（Ronne Ice Shelf）出發。

出發前幾天，他們在智利的一家酒吧裏邂逅，兩人同意將各自的單獨穿越嘗試變為正式比賽。

奧布雷迪和路德的生活背景並不相同。2008年，奧布雷迪在泰國度假時，身體遭到25%的嚴重燒傷，醫生告訴他，他可能再也無法正常行走。

但他最終恢復健康，參加了鐵人三項比賽，並登上了7座高峰——各大洲的最高峰。

他還在北極和南極滑雪，並徒步到過美國每個州的最高點。

圖片版權 Getty Images Image caption 「雪脊」是在雪地上經風蝕而形成的巨大冰雕，讓人幾乎無法分辨方向。

行程中，他在Instagram上分享很多自己的經歷，每晚他還用衛星電話回答一個來自關注他探險旅程學生的問題。

路德是三個孩子的父親，他在軍隊裏度過了自己的職業生涯。為了訓練和穿越計劃，他離開了軍隊。

在他的朋友及同事亨利·沃斯利（Henry Worsley）去世後，他受到啟發，選擇沿著同樣的路線去冒險。

沃斯利在離終點羅斯冰架（Ross Ice Shelf）僅30英里的地方獲救後，因病去世。

圖片版權 British army Image caption 路易斯·路德在軍隊服役近33年。

在平安夜的每日通訊中，路德描述了他帶著沃斯利的旗幟，到達了他的朋友差點就能抵達的地方。

「我拿著亨利的旗子，這面旗幟陪伴他走過了所有的旅程。現在，對我來說也很重要，它一直陪伴著我走到終點，」他說。

「前進……」

極寒、極高、極幹

眾所周知，南極洲是地球上最冷的大陸，但它也是最高和最乾燥的大陸。

寒冷讓所有水分凝固，這片土地就像一片沙漠。

覆蓋大陸的冰層厚達一英里，使其成為平均海拔最高的陸地，其最高值可達9,613英尺（2930米）。

夏天，這裏一天24小時都有陽光照射。奧布雷迪說，「這很奇幻，也讓人迷路，但其實我很喜歡這兒」，因為這能讓他給太陽能電池板充電。

奧布雷迪必須攜帶旅途中所消耗的所有熱量供給，並將冰和雪煮沸作為飲用水。考慮到人體的能量消耗水平，這幾乎是不可能完成的任務。

圖片版權 Louis Rudd

除了偶爾在地平線上看到自己的影子，他們很少看到其他的生命形式。

奧布雷迪說，他在南極看到了駐扎在那裏的極地研究人員，但他被禁止接受任何可能妨礙他獨立完成目標的幫助。

圖片版權 Colin O'Brady Image caption 奧布雷迪正在吃他的早餐燕麥片。

睡覺前，他們每個人都把濕衣服裝進睡袋裏，這樣他們可以用體溫在夜間把衣服烘幹。

但很快，他們就會回到牀上，回想他們的成就，並夢想下一個看似不可能實現的目標。