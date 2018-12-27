南極探險第一人: 美國男子獨自穿越南極 完成「不可能完成的任務」

  • 2018年 12月 27日
Colin O'Brady's securing his tent at night 圖片版權 Colin O'Brady
Image caption 奧布雷迪成為世界首位不依靠外界幫助、獨自穿越南極洲的人。

33歲的美國探險家科林·奧布雷迪（Colin O'Brady）成為世界首位不依靠外界幫助、獨自穿越南極洲的人， 耗時53天。

科林·奧布雷迪領先於49歲的英國陸軍上尉路易斯·路德（Louis Rudd）完成了這一壯舉。

兩名男子於11月3日同時出發，挑戰這一看似不可能完成的任務。經過1482公里的長途跋涉，奧布雷迪最終戰勝了惡劣的天氣，成功穿越地球上最冷的大陸。兩年前，一名英國前軍官挑戰失敗後逝世。

奧布雷迪是一名職業運動員，他在社交媒體上宣告了自己的成就。

12月20日是他旅程的第47天，他通過衛星手機寫道：「我累了，伙計。我已經筋疲力竭，但我每天都在穩步前行。」當時，他正在暴風雪和被稱為「雪脊」的巨大冰脊中露營。

奧布雷迪說：「我每天要拖著一個重375磅（170公斤）的雪橇，在世界上最冷酷的地方滑12到13個小時。」他表示，他的體重已減輕了很多，以至於他的手錶一直在滑落，他看到沒穿衣服的自己時甚至感到"害怕"。

圖片版權 Colin O'Brady
Image caption 奧布雷迪是一名職業運動員。

冰上競賽

在因惡劣天氣而延誤數日後，奧布雷迪和路德從龍尼冰架（Ronne Ice Shelf）出發。

出發前幾天，他們在智利的一家酒吧裏邂逅，兩人同意將各自的單獨穿越嘗試變為正式比賽。

奧布雷迪和路德的生活背景並不相同。2008年，奧布雷迪在泰國度假時，身體遭到25%的嚴重燒傷，醫生告訴他，他可能再也無法正常行走。

但他最終恢復健康，參加了鐵人三項比賽，並登上了7座高峰——各大洲的最高峰。

他還在北極和南極滑雪，並徒步到過美國每個州的最高點。

圖片版權 Getty Images
Image caption 「雪脊」是在雪地上經風蝕而形成的巨大冰雕，讓人幾乎無法分辨方向。

行程中，他在Instagram上分享很多自己的經歷每晚他還用衛星電話回答一個來自關注他探險旅程學生的問題

路德是三個孩子的父親，他在軍隊裏度過了自己的職業生涯。為了訓練和穿越計劃，他離開了軍隊。

在他的朋友及同事亨利·沃斯利（Henry Worsley）去世後，他受到啟發，選擇沿著同樣的路線去冒險。

沃斯利在離終點羅斯冰架（Ross Ice Shelf）僅30英里的地方獲救後，因病去世。

圖片版權 British army
Image caption 路易斯·路德在軍隊服役近33年。

在平安夜的每日通訊中，路德描述了他帶著沃斯利的旗幟，到達了他的朋友差點就能抵達的地方。

「我拿著亨利的旗子，這面旗幟陪伴他走過了所有的旅程。現在，對我來說也很重要，它一直陪伴著我走到終點，」他說。

「前進……」

極寒、極高、極幹

眾所周知，南極洲是地球上最冷的大陸，但它也是最高和最乾燥的大陸。

寒冷讓所有水分凝固，這片土地就像一片沙漠。

覆蓋大陸的冰層厚達一英里，使其成為平均海拔最高的陸地，其最高值可達9,613英尺（2930米）。

夏天，這裏一天24小時都有陽光照射。奧布雷迪說，「這很奇幻，也讓人迷路，但其實我很喜歡這兒」，因為這能讓他給太陽能電池板充電。

奧布雷迪必須攜帶旅途中所消耗的所有熱量供給，並將冰和雪煮沸作為飲用水。考慮到人體的能量消耗水平，這幾乎是不可能完成的任務。

圖片版權 Louis Rudd

除了偶爾在地平線上看到自己的影子，他們很少看到其他的生命形式。

奧布雷迪說，他在南極看到了駐扎在那裏的極地研究人員，但他被禁止接受任何可能妨礙他獨立完成目標的幫助。

圖片版權 Colin O'Brady
Image caption 奧布雷迪正在吃他的早餐燕麥片。

睡覺前，他們每個人都把濕衣服裝進睡袋裏，這樣他們可以用體溫在夜間把衣服烘幹。

但很快，他們就會回到牀上，回想他們的成就，並夢想下一個看似不可能實現的目標。

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