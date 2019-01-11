圖片版權 Getty Images Image caption 在亞足聯的賽事中，地緣政治因素有時會較為突出。

沙特阿拉伯與卡塔爾對峙，約旦力戰敘利亞，中國與菲律賓正面交鋒。

這裏說的不是各國在外交上的緊張對壘，而是2019年亞足聯亞洲杯（AFC Asian Cup）小組賽中一些場次的對陣。

這是亞洲最大的國際足球賽事，目前本屆賽事已經在東道國阿聯酋開賽，將一直進行至2月1日。

不過，從1956年開始舉辦的亞洲杯，在足球場外的對峙就時常成為話題：領土爭議、宗教對峙，甚至小規模的戰爭都令這24支參賽球隊之間的對決或多或少地帶來一些複雜的因素。

這裏，我們來看一下其中一些可能夾帶著一些場外因素的比賽。

圖片版權 Getty Images Image caption 2004年，日本在中國的主場贏得冠軍，中國球迷對此並不顯得樂意。

舊日戰爭的傷痕

「那是我作為球員或教練見過的最敵對的場面之一。」

對南美足球狂野氣氛習以為常的巴西足球傳奇人物濟科（Zico，薜高），也那樣形容2004年在北京進行的日本隊與中國隊之間的亞洲杯決賽。當時，濟科是日本隊主教練。

那場比賽之前的氣氛，被中國球迷的憤恨情緒所籠罩，他們仍然記得20世紀初期日本在二戰遠東戰場上的殘暴罪行。

氣氛緊張到一個程度，致使日本當局建議日本球迷，不要穿著任何日本的國家標識進入北京工人體育場。

令氣氛更加激烈的是，在雙方打成1比1平時候，日本球員中田浩二在比賽第68分鐘攻入一球，但他當時的手球犯規卻沒有被裁判看見——最終，「藍武士」以3比1的比賽取得勝利。

球場外出現了騷動場面，甚至有中國球迷焚燒日本國旗。日本球員和球迷需要在警察的護送下離開球場。

圖片版權 Getty Images Image caption 伊朗與沙特之間的對抗，民眾從很小年紀就已有所感受。

冤家聚首

要數國際足球界哪些比賽最具政治化的色彩，沙特對伊朗肯定會排在前列。

雙方在體育層面就是競爭對手——兩隊各三次贏得過亞洲杯的冠軍——但是兩隊彼此的敵意更多是來自兩國麻煩不斷的地緣政治關係。

近年，這種敵對還包括兩國各自支持的勢力在敘利亞進行的戰爭。

德黑蘭政府支持的是敘利亞總統巴沙爾·阿薩德（Bashar Al-Assad）的什葉派穆斯林政府。沙特阿拉伯則是一個由遜尼派穆斯林佔多數的國家，該國在敘利亞內戰中支持反對派勢力，試圖推翻阿薩德的政府，這也是沙特企圖限制伊朗在中東影響力的計劃之一。

兩國在也門內戰當中同樣各自支持敵對的雙方，這令情勢更加複雜。

兩國的這種敵意也延伸到了足球場上——在2016年，沙特政府處決了著名的什葉派神職人員尼姆爾；作為報復，沙特駐德黑蘭的外交機構遭到了襲擊，之後沙特宣佈，不會在伊朗踢足球比賽。

假如沙特隊與伊朗隊在2019年亞洲杯相遇的話，主辦方大概會非常緊張。兩隊在小組賽階段分在不同的組，但有可能在淘汰賽階段相遇。

圖片版權 Getty Images Image caption 在韓國，支持朝韓統一的比例已有所下降。

朝韓恩仇

朝鮮與韓國之間並不穩固的和平狀態和時而出現的緊張形勢，在足球場上肯定沒少表露吧？但事實又似乎並非如此。

朝韓兩國球迷同時支持朝鮮和韓國隊的情況其實相當普遍。擁有朝韓雙重國籍的朝鮮國腳鄭大世在「三八線」以南同樣很受歡迎。

韓國作為聯合主辦國成功舉辦2002年世界杯，而韓國隊也最終打入半決賽——亞洲球隊的第一次，當時朝鮮媒體的報道同樣是一種歡慶的態度。

這一切都是在朝韓民族一體化的名義下被積極看待的——兩國民眾仍然大多數支持統一，雖然韓國統一研究院的調查顯示，在韓國，朝韓統一的支持率已經從1969年的90%跌至去年的58%。

只不過，偶爾打嘴仗還是在所難免：2008年，朝鮮與韓國之間進行的一場世界杯預選賽，由於朝鮮當局拒絶在平壤的金日成體育場奏大韓民國國歌和升韓國國旗，最終不得不移師至中立地上海舉行。

一年後，兩隊第二循環交鋒時，輪到韓國隊主場，朝鮮體育管理當局將球隊0比1敗北的結果歸咎於他們所指的有人故意導致朝鮮球員食物中毒。

朝鮮與韓國，也均進入了本屆亞洲杯的小組賽。

圖片版權 Getty Images Image caption 以色列在1974年離開亞洲足聯。

以色列，一個「歐洲」國家

在國際足球界，一支國家隊被「轉移」洲份並不是多麼少見的事情。

澳大利亞在2006年轉入亞洲足聯（AFC），為的是讓澳大利亞國家隊能夠與比大洋洲球隊實力更強的對手比賽，從而更好地提升球隊實力——不懂？那就告訴你，就在2001年，「袋鼠軍團」在對陣大洋洲魚腩部隊美屬薩摩亞的比賽中贏了個31比0。

2022年世界杯主辦國卡塔爾也將作為受邀球隊參加今年舉行的美洲杯足球賽（Copa America，南美洲最高級別的國際賽事），這是該國為國家隊積累經驗的項目之一。

不過，以色列自1994年起被列入歐洲足聯（UEFA）名下，原因則要更複雜得多。

這個猶太國家一開始是加入了亞洲足聯，但是從第一天起，就受到了穆斯林國家的集體抵制。

事實上，在1958年，以色列在亞洲區的世界杯預選賽上沒有真正打過一場比賽，就成為了亞洲區頭名——這迫使國際足聯（FIFA）特設了一場與威爾士隊的附加賽，結果以色列落敗。

1964年，以色列作為東道主贏得亞洲杯冠軍，但是在整個賽事開始之前，16支參賽隊當中就有11去球隊主動退出了比賽。

雖然以色列作為亞洲國家在1970年世界杯預選賽上成功取得決賽圈資格——甚至還參加了1974年在伊朗舉行的亞運會——但是在中東地區越來越緊張的局勢下，最終以色列在1974年脫離了亞足聯。

1982年至1994年間，以色列分別參加過歐洲和大洋洲區的國際比賽，直到後來成為歐足聯的正式成員國——該國的俱樂部也會參加像歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）等賽事。

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國球員樸鐘佑在2012年對陣日本隊時舉行政治標語。

日韓對抗

雖然在2002年曾經聯合主辦過世界杯，但是日本與韓國足球之間的關係，相當複雜。

日本曾經統治過朝鮮半島長達35年（1910－1945年），歷史留下了很多怨恨，而如今在關於日佔時期數十萬朝鮮和韓國人被迫成為勞工的歷史問題上，兩國間仍然存在爭議。

1954年，日韓之間的一場世界杯預選賽前，韓國政府決定不允許日本人入境。

「太快了，」據一些報道指，當時任韓國總統李承晚當時這樣說。

最終，首爾方面放棄在主場球迷面前作賽的權利，兩回合比賽都在日本的土地上進行。

不過，韓國仍然能夠以7比3的總比分取勝——李承晚在賽前曾向隊員表示「輸了就別回來」，不知道這是否刺激了球員。

時間快撥到2012年，韓國人再次擊敗了鄰國，這一次是在倫敦奧運會的銅牌爭奪戰上。

中場球員樸鐘佑展示了一條「獨島是我們的領土」標語，該處被日本稱為「竹島」的島礁是日韓存在主權爭議的地帶——這一舉動導致樸鐘佑的獎牌被國際奧委員扣下。

一年後，日本在東亞杯決賽上以2－1擊敗韓國，但是比賽被因為主場球迷的一條大型標語搶了風頭。標語上寫著：「忘記歷史的民族沒有未來。」

奇妙的是，朝鮮卻走了一條不同的路：一些出生在日本的球員就代表過朝鮮國家隊，包括曾帶領朝鮮隊打入2010年世界杯的鄭大世——那不過是朝鮮隊歷史上第二次參加世界杯正賽。

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年6月，卡塔爾唯一的一段陸上邊境被沙特封鎖。

外交封鎖下的陰霾

而沙特足球還有另一場可能存在外交因素比賽：1月17日，他們與卡塔爾的對陣可能是E組的一場關鍵戰。

這是利雅德帶頭對海灣王國進行外交封鎖事件以來，兩隊的首次對陣。那場封鎖現在已經持續了超過一年半。

「說到底，體育是要傳達和平信息，」為了平息紛爭，卡塔爾足協的新聞官阿里·薩拉特（Ali al-Salat）這樣向半島電視台表示。

「所以，我們會這樣做，希望我們能在本屆賽事上展現我們國家好的一面。」

但是，爭議仍然發生了——卡塔爾足協副主席莫罕納迪（Saoud al-Mohannadi）和亞足聯一名執委會成員一度被阿聯酋禁止入境。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國在南沙群島一帶建造的人工島令周邊鄰國不滿。

中國的對手

中國隊與韓國隊同分在C組，但是1月11日，中國隊與菲律賓隊的比賽似乎有更多的場外話題。

菲律賓是宣稱對南沙群島擁有主權的國家之一，這是北京對南中國海主權主張當中的中心部分。

過去幾年，中國被指在這片海域有軍事化的行動。

越南則是另一個聲稱對南沙群島擁有主權的亞洲杯參賽國。

此外，還有一個關係微妙的對手是印度——2017年，北京和德里在兩國邊境的洞朗地帶有過一些爭端，當時一度引發了可能發生軍事對峙的擔憂。

1962年，兩國就曾在西南的喜瑪拉雅山邊境處有過暴力衝突，造成至少2000人死亡。

圖片版權 Getty Images Image caption 德黑蘭支持胡塞武裝，令之與也門的關係更加惡化。

伊朗與也門

伊朗被分在D組，同組對手有伊拉克、也門和越南。

雖然在200年薩達姆政權倒台以及隨後什葉派佔多數的政府當選執政以後，伊朗與伊拉克的關係已經有顯著改善，但是伊朗與也門的關係則不一樣。

自從1979年的伊朗革命之後，兩國的關係一直很冷——被推翻的君主巴列維（Shah Mohammad Reza Pahlavi）曾在60年代支持也門武裝分子對抗馬克思主義武裝。

伊朗在也門支持胡塞族人的暴亂，反抗沙特支持的政府勢力，令關係進一步惡化。

兩支球隊於1月7日阿布扎比的小組賽首輪中對陣，伊朗以5－0取得勝利。

圖片版權 Getty Images Image caption 去年，敘利亞僅一步之遙無緣世界杯決賽圈。

敘利亞的尊嚴

在2018年世界杯預選賽上表現出色卻未能出線之後，敘利亞在本屆亞洲杯上闖入了決賽圈。

亞洲杯上，他們在1月6日與巴勒斯坦的比賽互交白卷，1月10日與約旦進行了一場重要的比賽——由於約旦過去支持敘利亞的反政府勢力和美國對敘利亞內戰的介入，大馬士革與安曼之間的關係一直緊張。

最終，敘利亞在那場比賽中以0比2落敗。