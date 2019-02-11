東京奧運：獎牌均由回收廢料所造
- 2019年 2月 11日
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2020東京奧運及殘奧會所有獎牌，將會從電子廢料取材製造。
主辦單位在2017年開始收集電子廢料，包括舊智能手機及手提電腦。目標希望收集30.3公斤的金，4,100公斤的銀，及2,700公斤的銅。
主辦單位表示他們有望三月份完成目標。在所收集的金屬當中，主辦單位在2018年10月已收集了目標90％的金，85％的銀。而早於2018年6月，大會已經收集到足夠的銅。獎牌設計將於2019年晚些時候公布。
所有回收的金屬都是從日本民眾收集，包括工商界。截至2018年11月，主辦單位已經收集47,488噸廢棄的電子產品，當中包括了5百萬部舊手提電話。
「估計從收集的電子廢料中可以提煉足夠的金屬，以應付製造獎牌的目標缺口。」《東京2020》主辦單位在聲明中說。
2016里約奧運的獎牌中，約30％的銀及銅均來自回收物料。