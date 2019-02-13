圖片版權 Reuters Image caption 1970年世界杯上的那一幕，貝利已經在慶祝，並沒有馬上意識到他的必進頭球已經被班克斯的「世紀撲救」化解。

戈登·班克斯（Gordon Banks，哥頓·賓士）作為英格蘭足球隊的核心成員，隨隊在1966年7月30日溫布利球場（Wembley Stadium，溫布萊）擊敗聯邦德國隊，為英格蘭贏下迄今唯一一座世界杯冠軍獎杯。為此，剛剛在81歲之齡離世的他將永遠在史冊上有一席之地。

然而，這位傳奇守門員足球生涯的標誌性時刻，卻是在贏得世界杯冠軍四年之後。當時阿爾夫·拉姆西爵士（Sir Alf Ramsey，藍斯爵士）率領的英格蘭隊在墨西哥世界杯的試圖衛冕，班克斯在這一屆比賽上的一個神奇表現給人們留下了永恆的記憶。

足球史上最偉大的撲救

他在1970年6月7日的瓜達拉哈拉做出的那一記撲救，仍然被很多人認為是足球歷史上最偉大的神救。

當時英格蘭隊在小組賽對陣巴西隊，比賽被認為是那一屆杯賽上兩支最好的球隊之間的較量。最終奪冠的巴西隊憑借雅伊爾津霍（Jairzinho，渣仙奴）在下半場的經典進球小勝英格蘭，但是這場比賽的經典時刻來自上半場。

巴西隊隊長卡洛斯·阿爾貝托（Carlos Alberto）的傳球找到了無人盯防的雅伊爾津霍，後者在右邊路晃過了特裏·庫珀（Terry Cooper，谷巴）之後傳中，在禁區內力壓湯米·賴特（Tommy Wright，湯美·胡禮）高高躍起爭頂成功的是貝利（Pele）。

貝利後來承認，他向下鑿出那記強力頭球的同時，自己已經喊了一句「goal（進球了）」，但是隨後看到的卻是身穿藍色球衣的班克斯，神乎其技地不僅從近門柱橫向飛到了遠門柱，而且還以無與倫比的靈敏性、技巧和意識，完美地判斷出皮球在地上的反彈，用右手將其托出了橫樑。

圖片版權 Getty Images Image caption 班克斯是1966年英格蘭奪得世界杯冠軍的重要功臣。

巴西球王當時簡直難以相信眼前的一切。英格蘭隊隊長博比·摩爾（Bobby Moore，卜比·摩亞）的第一反應是震驚到舉起了雙手，然後才為班克斯的表現鼓掌。

BBC的傳奇評論員大衛·科爾曼（David Coleman）當時只是說：「多棒的撲救，戈登·班克斯。他擋出了必進之球。」

事後，一向謙遜的班克斯形容，那是一記「幸運」的撲救，但是這一記神救已經和英格蘭的世界杯冠軍榮譽一起，令他在足球史冊中穩佔一席。

他說：「他們不會記得我贏過世界杯，而是記得那一撲。」

出生在謝菲爾德的這名守門員，職業生涯開始於第三級別聯賽球隊切斯特菲爾德（Chesterfield，車士打菲特）。在代表球隊的23場比賽裏，他就展現出了足夠的才華，了在1959年7月以7000英鎊的身價簽約頂級聯賽球隊萊斯特城（Leicester City，李斯特城）。

「世界最佳門將」

他也正是在這支球隊成名。1963年足總杯半決賽，萊斯特城在希斯堡球場以1-0擊敗利物浦，他也給出了他自認為是職業生涯當中的最佳表現之一。只不過之後在溫布利的決賽以3-1不敵曼聯，成為了班克斯個人的一次遺憾。

與此同時，他也日漸成為拉姆西的英格蘭國家隊全盤計劃當中的核心人物。他在1963年4月於溫布利1-2負於蘇格蘭的比賽中首次代表國家隊，之後一共73次代表英格蘭隊出場。

到1966年在英格蘭本土舉行的世界杯來臨時，班克斯已經是球隊無可爭議的主力門將。在整屆比賽當中，他的表現無可挑剔。隨著英格蘭隊最終捧起雷米金杯（Jules Rimet Trophy），班克斯也被廣泛看作是當時這項運動的最佳門將。

在1966至1971年間，他連續六年成為國際足聯（FIFA）評選的「年度最佳門將」。

圖片版權 PA Image caption 效力斯托克城期間的班克斯撲出點球的瞬間。

在俱樂部層面，他卻沒有得到同樣的好運氣。到1966－67賽季末，班克斯的主力位置已經受到了新冒起的年輕球員彼得·希爾頓（Peter Shilton）的威脅。

狐狸城最終決定將寶押在年輕人身上，於是競技狀態仍然不俗的班克斯，被淘汰了。

利物浦傳奇教練比爾·香克利（Bill Shankly，辛奇利）一直很欣賞班克斯，此時他希望這位門將加盟他的球隊。

班克斯的世界杯冠軍隊友羅傑·亨特（Roger Hunt）告訴他：「先不要簽任何球隊，香克利會來找你的。」

班克斯也想去安菲爾德（Anfield，晏菲路，利物浦主場），但是召喚終於也沒有到來。

英格蘭一號

其他球隊也有對他感興趣的，但那是一個俱樂部不願意為守門員花大價錢的時代，看起來並不高昂的5萬英鎊要價也令人望而卻步。最終，他加盟了相對不那麼榮耀光鮮的史托克城（Stoke City，史篤城）。

拉姆西對此則沒有任何疑慮。在他看來，班克斯仍然是英格蘭土地上最好的門將。

於是就有了1970年墨西哥世界杯上的精彩表現。直至英格蘭衛冕失敗的那一場比賽之前，班克斯仍然是球隊核心人物。

在墨西哥萊昂市對陣西德隊的前一天，班克斯感染了當地人俗稱「蒙特祖馬復仇」（Montezuma's Revenge）的病毒。那是一種伴隨腹絞痛和發燒的腸胃病毒。

班克斯先是通過了體檢，但是不久後病情又復發了。大受打擊的拉姆西只好在中午11點的時候將切爾西（Chelsea，車路士）彼得·博內蒂（Peter Bonetti，邦拿迪）列入上場名單。

英格蘭隊的一號門將不得不留在酒店房間裏，而同樣是出色門將的博內蒂卻在比賽中怯場。在他表現不穩之下，拉姆西的球隊在兩球領先的情況下以3-2落敗。

班克斯的忽然得病，引發了一些陰謀論——認為這名對於英格蘭隊來說至關重要的門將是被蓄意下毒的，因為拉姆西對1966年世界杯上的阿根廷隊作出了負面評價，使得英格蘭在當地不受歡迎。

沒有證據證明這一點，而對於英格蘭隊的備戰受到惡意干擾的任何說法，班克斯本人也拒絶認可。

圖片版權 Getty Images Image caption 班克斯在溫布利大球場做出標誌性撲救。

雖然經歷了這段時期的失望，但是班克斯隨後還是獲得了更多榮譽。他在1972年的英格蘭足總杯決賽幫助球隊2－1擊敗切爾西，為斯托克城帶來他們的第一座重大賽事獎杯。在那一屆比賽上，班克斯的決定性貢獻是在半決賽對陣西漢姆聯了隊（West Ham United，韋斯鹹）時在加時賽撲出了世界杯冠軍隊友吉奧夫·赫斯特（Geoff Hurst，靴斯）的點球，最終球隊獲勝。

不過，他在此後未能再次實現進入足總杯決賽的雄心壯志。在1971和1972年，他的球隊兩次在半決賽被阿森納（Arsenal，阿仙奴）淘汰。

班克斯最後一次代表英格蘭隊出場比賽，對陣的正是他開始國家隊生涯時的對手蘇格蘭。那是1972年5月，英格蘭隊在漢普頓公園球場（Hampden Park）以1－0擊敗對手。

退役

也是在那一年的10月22日，這名偉大守門員的足球生涯因為一場意外的悲劇提前終結。他在為一次小傷接受治療之後開車回家途中遇上車禍，導致右眼失明，從此告別球場。

在那之前一天，班克斯還在作客利物浦的比賽中出場，當時他還有兩個月才滿34歲，也是當時足球記者協會評選的年度最佳球員。

之後的夏天，他宣佈退役。

1977年4月，他曾得出為北美足球聯盟（North American Soccer League）的勞德代爾堡前鋒隊（Fort Lauderdale Strikers）踢球。球隊贏得了所在級別聯賽的冠軍，班克斯也被評為年度最佳門將。他還在愛爾蘭聯賽的聖帕特里克競技隊（St Patrick's Athletic）踢過了一場比賽，之後他正式結束了個人的足球生涯。

班克斯之後曾有過一段執教經歷，先是在維爾港俱樂部（Port Vale）當教練，之後又在泰福特聯隊（Telford United）擔任主帥，但是在1980年12月被解僱之後也談出教練生涯。

然而，這個男人的名字將永遠被放在史上最偉大的球員之列。時至今日，所有的門將作出精彩撲救時，人們還是會提及他當年作為門將時所做過的那一撲。