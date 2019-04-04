圖片版權 Reuters Image caption 2018年，黃文思在贏得亞洲女子超蠅量級拳擊冠軍之後跪在擂台上慶祝。

在中國，女拳擊手的數量並不多，但是卻正在增長。在一個傳統思維令女性遠離技擊運動的社會裏，黃文思就是其中一個敢於挑戰突破的人。

「一個女人不是只能在家裏相夫教子，」29歲的黃文思說。

她出生在廣東一個小鎮，在2002年開始練習拳擊。三年後她進入了省隊，但是在2011年因傷退役。

2015年，她邂逅了如今的丈夫，一年後生下了她的兒子。

產後的黃文思一度患上嚴重的抑鬱，但在康復後，她卻開始了艱苦的訓練計劃，重新回歸拳擊擂台。

她的努力在2018年得到了回報。她贏下了亞洲女子超蠅量級冠軍的金腰帶。

圖片版權 Reuters Image caption 在廣東廉江，黃文思一邊在健身房訓練備戰，一邊與丈夫一起照看兒子。

圖片版權 Reuters Image caption 除了拳擊之外，黃文思還是一個老師。

圖片版權 Reuters Image caption 隨著比賽日臨近，黃文思在浙江寧波繼續訓練。

圖片版權 Reuters Image caption 2018年的比賽前夕，黃文思進行完最後一堂訓練課之後前往台北參賽。

圖片版權 Reuters Image caption 在台北，黃文思在測重環節中發現，她體重53.5公斤，比標凖要求的52.1公斤超了三磅。

圖片版權 Reuters Image caption 之後她通過短時間大量排汗來減重，賽會給她兩個小時來減掉這三磅。

圖片版權 Reuters Image caption 在比賽日上擂台前，黃文思接受助理教練的最後鼓勵。

圖片版權 Reuters Image caption 在金腰帶之戰中，黃文思的對手是泰國拳手。

圖片版權 Reuters Image caption 比賽持續到第七回合。

圖片版權 Reuters Image caption 最終裁判判決黃文思技術擊倒對手。

圖片版權 Reuters Image caption 比賽後，黃文思在後台喜極而泣。

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