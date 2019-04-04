戰勝憂鬱症的中國女拳擊手黃文思
- 2019年 4月 4日
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在中國，女拳擊手的數量並不多，但是卻正在增長。在一個傳統思維令女性遠離技擊運動的社會裏，黃文思就是其中一個敢於挑戰突破的人。
「一個女人不是只能在家裏相夫教子，」29歲的黃文思說。
她出生在廣東一個小鎮，在2002年開始練習拳擊。三年後她進入了省隊，但是在2011年因傷退役。
2015年，她邂逅了如今的丈夫，一年後生下了她的兒子。
產後的黃文思一度患上嚴重的抑鬱，但在康復後，她卻開始了艱苦的訓練計劃，重新回歸拳擊擂台。
她的努力在2018年得到了回報。她贏下了亞洲女子超蠅量級冠軍的金腰帶。
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