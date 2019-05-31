圖片版權 Xinhua Image caption 韓國U18青年隊全體在鏡頭前致歉。

在中國成都舉行的熊貓杯國際青年足球邀請賽上，擊敗中國18歲以下（U18）青年隊奪冠的韓國U18球員腳踩獎杯拍照，事後主辦方將獎杯收回。韓國足協周五（5月31日）發表公告，向中國足協和中國人民致歉。

事後，韓國U18青年隊全體在鏡頭前鞠躬致歉的視頻發佈，而中國足協則將事件上報亞洲足聯（AFC）。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @PDChina South Korean U18 #soccer team apologized late Wed after celebration photo of winning the China-hosted Panda Cup int'l youth tournament showed a player with foot on the trophy, which was seen as a disrespectful insult among Chinese audiences. pic.twitter.com/gwlVxRll5i — People's Daily, China (@PDChina) 2019年5月30日

當地時間周三（5月29日），韓國18歲以下青年隊在熊貓杯最後一場比賽以3比0擊敗中國18歲以下青年隊，但是他們賽後的慶祝動作在中國網絡上受到廣泛批評，被指「不可原諒」。

相關話題標籤在新浪微博上的閲讀量超過5000萬。

賽事主辦方表示，韓國隊今後可能不會再被邀請。

「野蠻且粗俗」

中國U18青年隊在成都熊貓杯三戰皆負，韓國隊奪冠後的姿態更惹怒了中國球迷。他們在社交網絡上表達了憤怒，「#韓國隊U18冠軍獎杯將被收回#」的話題標籤成為熱點。

「我發誓再也不看韓國隊了，」一名網友說。另一條評論則指韓國球員的行為「野蠻且粗俗」。

大多數中國球迷表示不接受韓國隊的道歉，而《人民日報》旗下小報《環球時報》英文版則發文稱，韓國球員的行為「更像是侵略者而不是比賽冠軍」，指球隊「無視普世體育精神」。

圖片版權 xinhua Image caption 韓國國青隊3：0擊敗中國國青隊。

不過，也有人認為，韓國隊致歉以及主辦方收回獎杯，並不能改變中國足球落後的事實。

《環球時報》指：「阻止類似事件再次發生的唯一辦法，就是贏球。」

有評論則說，應該「把這張圖放大，放進中國足協辦公室」。

韓國隊：「我們的球員犯了一個大錯」

賽後，熊貓杯的主辦方成都足協發表聲明，指韓國球員的行為是對賽事的「嚴重侮辱」，要求涉事球員以及韓國青年隊進行書面道歉。

成都足協還發佈了一段影片，顯示韓國U18全隊在酒店內站在一起向鏡頭鞠躬，而涉事球員則帶頭道歉。

球隊道歉聲明稱：「我們為此事致歉。我們的一個隊員犯了一個大錯。我們向所有球迷、所有球員所有中國人民誠懇道歉。」

主辦方成都足協在聲明中還表示「不歡迎違背體育道德和精神的隊伍來參賽」。

韓國U18青年隊在本屆賽事面對新西蘭、泰國和中國隊的三場比賽中取得全勝。