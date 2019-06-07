圖片版權 Getty Images Image caption 內馬爾早前已經否認指控。

巴西足球員內馬爾（Neymar，又譯尼馬）早前被指在法國巴黎一家酒店強暴一名女子，受害人近日在巴西一個電視節目公開指控。

特林達迪（Najila Trindade）在巴西電視台SBT Brasil一個節目指出，她與內馬爾相約5月15日在巴黎一家酒店碰面，但會面之後演變成「襲擊和強暴」。

現時效力法國球隊巴黎聖日耳門的內馬爾早前已經否認指控，又公開一段與對方的手機短信對話，嘗試證明自己的清白。

他周三（6月5日）代表巴西出席一場國際比賽，但中途受傷離場，他形容那場賽事是他事業生涯中「最困難」的一場賽事。

特林達迪接受訪問的情況（葡萄牙語）

特林達迪在節目中說了什麼？

特林達迪在節目透露，她之前受內馬爾吸引，因此答應跟他在巴黎酒店會面，獲對方支付她的機票和酒店費用。她形容，自己只是個「普通人，是位模特兒和學室內設計的學生」。

她說自己與內馬爾碰面前打算跟他上牀，但見面後卻發現內馬爾的性格與想像中完全不同。她形容對方十分「粗暴」，跟她與內馬爾用手機短訊溝通時的性格完全不同。

特林達迪又指控，她要求內馬爾跟她上牀時要用安全套，但對方拒絶，變得粗暴起來，最後強暴了她，她曾經要求內馬爾停止但被拒絶。

另一家巴西電視台TV Record播放了內馬爾與特林達迪一起在一個酒店房間的片段，片段據報由特林達迪拍攝。

內容顯示兩個人躺在牀上，之後女方站起來開始掌擊一名男性，這個男人以腳保護自己。

女方之後說：「我要打你，為什麼，因為你昨天打我。」這段對話顯示兩人不是第一次見面。

雙方之後都承認曾經兩次會面。特林達迪說她再次跟內馬爾見面，是為了證明她真的被內馬爾強暴，也要尋求「公義」。

圖片版權 Getty Images Image caption 內馬爾經常在社交網站上載自己的奢華生活照。

內馬爾說了什麼？

內馬爾本人沒有評論特林達迪的電視訪問，但他的父親對巴西電視台TV Record說，事件很明顯是一個「圈套」。內馬爾的代言人批評，特林達迪的指控「不公平」，內馬爾是一名「勒索的受害者」。

內馬爾之後也親身拍攝片段，形容當天發生的事情是「男女之間在四邊牆內的關係，跟一般情侶沒有分別」。他又說，雙方之後繼續在電話訊息聯絡，更在片段中展示訊息內容，包括一些特林達迪的親密照片。

他說他要把事件公開，證明「什麼事都沒有發生」。但特林達迪否認嘗試勒索內馬爾，說自己要公義，不是財政上的賠償。

特林達迪之後在巴西報案，指控內馬爾強暴。他周四（6月6 日）在巴西警署作筆錄後，對記者表示他感謝支持者的愛護。

他的代表律師弗雷塔斯（Maira Freita）說，他們已經澄清所有事情，有信心最終可以證明內馬爾的清白。