女人不准踢足球 那些不為人所知的辛酸往事

圖片版權 Xinhua Image caption 參加第一屆女子足球世界杯的中國女子國家隊

標誌女子足球最高水平的世界杯已經在法國開幕，共有來自世界各國的24支球隊，共552名球員，爭奪冠軍。

中國女子足球隊，雖然很有實力，但運氣不佳，在首場比賽中不敵另一支勁旅德國隊，之後將迎戰南非和西班牙爭奪小組出線權。

中國與女子足球運動的淵源頗深，因為第一屆女子世界杯1991年在中國廣州舉行。

如果把宋朝的蹴鞠算做是足球運動的鼻祖，那麼中國的足球歷史恐怕能有上千年。

圖片版權 Getty Images Image caption 1920年，英國蘭開夏郡的女子足球俱樂部迪克·克爾女子足球俱樂部（Dick， Kerr's Ladies FC）

不過，為世界承認的現代女子足球運動，像很多其他現代體育運動一樣，其實起源於英國。下面就來看看女子足球不為人知的幾件事：

女足起源

1894年，英國女子內梯.韓尼波爾（Nettie Honeyball）組建了第一個英國女子足球俱樂部British Ladies's Football Club。為了招募隊員，她在報紙上刊登廣告，結果有30個女士報名參加，其中絶大多數是中產階級婦女。

1895年3月23日在倫敦舉辦了世界上第一場女子足球隊之間的比賽：北倫敦隊以7比1戰勝南倫敦隊。當時大約有1萬名現場觀眾。

1918年，隨著英國頒布新法律准許30歲以上，有財產的婦女參加議員選舉，女子足球運動在英國也有了更大的發展空間。到1920年代，全英國據估計已經有150個足球俱樂部。

圖片版權 Getty Images Image caption 迪克·克爾女子足球俱樂部邊鋒麗麗·帕爾（Lily Parr）。

1920年，英國蘭開夏郡的女子足球俱樂部迪克·克爾女子足球俱樂部（Dick， Kerr's Ladies FC）與法國一個女子足球隊進行了歷史上首次女足國際比賽，觀眾達25000人。

1920年聖誕節期間，迪克·克爾女子足球俱樂部與另一個女子足球俱樂部聖海倫女子足球俱樂部（St. Helen's Ladies）之間的比賽，吸引了53000名粉絲。這一觀眾人數紀錄，直到1999年的女子世界杯才被打破。

女足球員

頂級足球俱樂部的球星們，動輒出現天價的轉會費，而且他們的報酬之高也經常令人瞠目結舌。

你知道女球星們最開始拿的是什麼報酬嗎？

迪克·克爾女子足球俱樂部有一個很有名的邊鋒，名叫麗麗·帕爾（Lily Parr）。她抽煙，所以她的報酬包括香煙。

圖片版權 Getty Images Image caption 1950年代，在練球的德文郡的女子足球隊。

另外值得一提的是，迪克·克爾女子足球俱樂部是有史以來第一支穿短褲比賽的女子足球隊。

第一次世界大戰爆發後，男性上戰場，女性們大批進入工廠工作，也促成了女子足球運動的興旺發達。

女足被禁

1921年12月5日，英國足球協會宣佈，禁止女性在附屬足協的場地上比賽，這讓女子足球不能繼續進行比賽。

英國足協當時表示：醫學專家認為，「足球比賽非常不適宜女性。不應該受到鼓勵。」 這一禁令直到1971年才正式被解除。

1972年，美國通過法律，要求中學、大學教育無論是學術還是體育對男女一視同仁。這為美國女子體育運動的迅速發展提供了法律基礎。

女足世界杯

圖片版權 Xinhua Image caption 1991年，球王貝利應國際足聯邀請，到中國廣州觀看首屆女足世界杯半決賽和決賽。

1991年，第一屆國際足聯女足世界杯在中國廣東舉行，這是女子足球第一次在國際足聯的架構下進行正式的比賽。

當年共有12支球隊參加比賽，另外國際足聯第一次安排了六位女性加入裁判隊伍。不過這一屆的女子足球比賽的時間總長為80分鐘。美國隊在比賽中奪得冠軍。

1995年的第二屆女足世界杯，將比賽時間增加到與男足相同的90分鐘，決賽中挪威擊敗德國奪冠。

1998年，英格蘭女足迎來了第一位全職的女教練霍普·鮑威爾（Hope Powell）。

1999年第三屆女足世界杯，7月10日在美國洛杉磯的玫瑰碗體育場內，創紀錄的90185名觀眾，觀看美國隊與中國隊最後以互射點球決定輸贏。 最後美國隊再次奪冠。

2011年在德國舉行的女足世界杯中，日本女子足球隊成為第一個贏得女足世界杯冠軍的亞洲球隊。

獎金差距

女子足球運動越來越受歡迎，全球觀看女子世界杯的觀眾人數預計將達10億。

面對越來越龐大的市場，女子足球運動員們也對她們的薪酬和比賽獎金與男足的差距提出了越來越多的看法和問題。

從以下幾組數字，可以看出女足與男足之間的差別：

2019年法國女足世界杯的前三名共計獲得獎金400萬美元，比2015年的上屆女子世界杯翻了一番。

所有參賽女子球隊一共獲得的獎金為3000萬美元，而2018年男子足球世界杯的所有球隊所得獎金是4億美元。

在獎金之外，女子球隊還得到約80萬美元的補助，但男子足球隊的這項補助費是150萬美元。