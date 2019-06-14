林書豪：NBA總決賽首位登場奪冠的華人球星

圖片版權 Sergio Estrada-USA TODAY Sports Image caption 林書豪（前排右二）隨暴龍隊奪冠，成為華裔美籍球員第一人。

林書豪（Jeremy Lin），一個打入美國籃球NBA的華裔球員，6月13日書寫了一個史無前例的記錄。

在美國籃球NBA的總決賽中，林書豪加盟的多倫多猛龍隊客場以114比110戰勝了勇士隊，一舉奪得總冠軍。而林書豪，作為打入總決賽中的第一個華裔球星，也拿到了個人職業生涯的第一個總冠軍。他的這一成績，也使他成為第一個贏得總冠軍的哈佛大學畢業生。

球星加學霸，林書豪想在華人世界裏低調根本就不可能。

林書豪是誰？

圖片版權 EPA Image caption 林書豪在2012年2月5日之前，是一個名不見經傳的NBA替補隊員。

1988年8月23日，林書豪出生在美國加利福利亞州，父母都是來自台灣的留學生。這樣的身世，使海峽兩岸和世界各地的華人對他倍感親近。

雖然他從高中開始，就是當地有名的球員，應該沒有太多人會預料到，這個喜歡打球也喜歡讀書的男生，有朝一日會成為風靡美國和世界的籃球明星，因為他1.91米的身高，在高個子林立的籃球運動員中並沒有太多優勢。

高中畢業時，帶著北加州乙組最佳球員和全加州最佳五人陣容的好成績，進入哈佛大學經濟系。四年的哈佛學習畢業後，他選擇成為職業籃球運動員。

但林書豪的NBA之路卻並非一帆風順。一開始他在NBA的選拔中落選，後來終於憑借實力在2010年加盟了加州的勇士隊。然而，在勇士隊中他並沒有太多機會表現和證明自己，平均出賽時間還不到10分鐘，他只能算是備胎人選、板凳球員。

勇士隊將他轉給休士頓火箭隊，後又被火箭隊轉給紐約尼克隊。

2012年2月，是林書豪籃球運動生涯的分水嶺，他場上精湛的球技，一舉轟動了世界。

2012年2月4日，林書豪中場替補上陣，35分鐘內拿下25分，還助攻7次，搶了5次籃板，得分不僅創下職業生涯的新高，也是兩隊得分最多的球員。

如此成績幫助尼克隊以99比92 後來居上，反敗為勝。

緊接著的7場比賽，林書豪彷彿有神助一般場場有驚人表現，美國媒體為他瘋狂造字：linsanity(林來瘋)、linpossible(林可能)、lincredible(林驚奇)。

一時間，林書豪風靡美國，走紅世界，更成為全球華人引以為傲的體壇明星。

2012年4月美國《時代》周刊將林書豪評為"年度風雲人物"。

《時代》雜誌指出，林書豪靠自己的努力和刻苦方能在NBA脫穎而出，他的成功打破了很多傳統的偏見和成見。

撰寫評語的美國時任教育部長鄧肯稱讚林書豪"給全球孩子上了很棒一課"。

美國《紐約郵報》在猛龍奪冠後如此寫道：雖然林來瘋時代可能結束，但是林書豪現在是一個NBA冠軍了。

而林書豪自己在社交媒體Instagram上用中文和英文寫道：冠軍！！所有榮耀歸於神！