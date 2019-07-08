圖片版權 Getty Images Image caption 美國隊包攬了女足世界杯至目前為止一半的冠軍。

美國隊成功衛冕，也由此包攬了女足世界杯史上半數的冠軍，但是在這個夏天的法國，她們令全世界矚目與側目的事情，還遠不止這些。

「同工同酬！同工同酬！」

在剛剛過去的周日（7月7日），法國里昂體育場內的觀眾一片「equal pay」的呼聲當中，美國隊以2－0擊敗首次打進決賽的荷蘭隊奪冠，球隊歷史上首次成功衛冕女足世界杯。在比賽終場哨吹響，以及國際足聯（FIFA）主席詹尼·因凡蒂諾（Gianni Infantino，因芬天奴）走到台前即將頒獎的時候，場內迴響著同樣的口號。

彷彿是在巧合地遙相呼應一樣，不到12個小時之後，美國男足在中北美加勒比海金杯賽決賽上以0－1負於墨西哥。

「我想我們已經不用再問『我們值不值得』或者『我們應不應該同工同酬』了，每個人都已經很明白，」美國隊的兩名隊長之一、34歲的梅根·拉皮諾（Megan Rapinoe，拉賓奴）在賽後談到自己對觀眾那句口號的看法時說。

「我們應該開始下一步，問問『接下來怎麼做』。我們怎樣去支持全世界的女性？國際足聯可以做什麼？」

同工同酬、性別平權、LGBT（同性戀、雙性戀及跨性別）權利等議題，始終滲透在本屆女足世界杯的場外報道之中；而對於美國隊來說，這更是貫穿在她們整場衛冕之戰的前後與內外。

圖片版權 Getty Images Image caption 梅根·拉皮諾在決賽中打入點球。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國女足再次奪冠，欣喜若狂。

如果你願意這樣理解，這可能是女足世界杯歷史上政治和社會議題色彩最濃重的一支冠軍球隊——而這似乎正是她們所希望的。

在明言不將政治帶進體育的國際足聯重大賽事裏，拉皮諾和她的隊友們用時而令人鼓舞，時而令人不自在的方式，將美國體育當中近乎習以為常的文化帶到了國際賽場，並以最美國的方式展現給世界。

而且到最後，她們能贏的都贏了。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國女足在世界杯決賽中以2－0擊敗荷蘭隊。

她們傲慢卻不可阻擋

男女足球運動員收入不平等的現象在全世界範圍普遍存在，也是近年全世界女足運動當中一個共通的矛盾。

在歐美多國，近年對此都有廣泛的倡議，也不乏為此發聲的個人。2018年的國際足聯世界足球小姐、BBC評選的年度最佳球員阿達·赫格貝里（Ada Hegerberg，希嘉葆）就為了抗議她祖國挪威的足協「不公平對待女子足球」而拒絶國家隊的召喚，沒有參加本屆女足世界杯。

但是，美國女足的平權運動有一個非常具體的特別之處：該國的女足取得的成就要遠勝於男足。

美國男足在世界杯上的最好成績是1930年首屆世界杯的第三名，而那是在全球僅13隊參賽、大部分歐洲主要球隊不參加的情況下取得的；美國女足則至此已是第四次捧走世界杯冠軍——而女足世界杯目前僅舉辦過八屆，此外她們還曾四次奪得奧運會足球金牌。

美國女足也比男足更賺錢——根據《華爾街日報》公布的2016至2018年財政報告，女子足球項目在美國取得的營收要高於男足。

然而，美國女足球員每一場比賽的獎金是5000美元，男足球員則是13000美元。

圖片版權 Getty Images Image caption 阿萊克絲·摩根在世界杯前以第一原告身份控告美國足協性別歧視。

在本屆世界杯之前，以美國女足頭號球星阿萊克絲·摩根（Alex Morgan）和隊長之一拉皮諾領頭的28名美國球員，聯合對美國足協發起訴訟，以性別歧視和同工不同酬為由，直指美國足球管理機構違憲。她們的要求包括男女收入平等以及給女足更好的工作條件。

法國女足世界杯開賽之後，美國隊在賽場上的各種表現幾乎都沒有脫離這個語境。

在小組賽首輪，她們以13比0的歷史性大比分「血洗」泰國女足，而美國姑娘們在遙遙領先之後仍然大舉進攻並且對每一個進球都瘋狂慶祝的舉動一度引發爭議——在這項具有深厚英國淵源的運動裏，任何被認為是羞辱對手的舉止時常會受到詬病乃至處罰。

不過，13個進球也意味著什麼？美國女足在這一場世界杯比賽當中的進球數，比美國男足在此前參加的三屆（2006、2010、2014）世界杯決賽圈總共打入的12球還多（美國男足在2018年俄羅斯世界杯預選賽未能出線）。

這是美國女足在與足協打官司的背景下擺出的姿態嗎？外界恐怕難以求證。而隨後，美國隊在半決賽2－1淘汰英格蘭的比賽當中，打入致勝一球的摩根以「喝英國茶」的姿勢慶祝再起爭議時，她將話題引向了男女不平等。

圖片版權 Reuters Image caption 摩根在半決賽對英格蘭入球後的這個慶祝動作引發爭議。

她在事後的回應中表示，體育界對待女性存在著「某些雙重標凖」。

「我們慶祝時必須不能太過分，我們必須做點什麼，但永遠都要在克制的前提下，」她說，「而你看到男人在全世界大型比賽當中各種慶祝，抓他們的『袋子』什麼的都行。」

美國女足國家隊球員協會的首席執行官貝卡·勞克斯（Becca Roux）指，一些球員所受到的批評「不過是帶有性別歧視的廢話」。

拉皮諾：美國女足又一張名片

在美國隊以絶對優勢輾壓所有對手，以全勝戰績衛冕世界杯冠軍之後，幾乎所有人都提及同一個名字。

梅根·拉皮諾絶對不是美國隊唯一的球星——阿萊克絲·摩根在本屆世界杯同樣打入6球，並且長時間以來一直是美國隊在宣傳廣告裏的代表人物。

圖片版權 Getty Images Image caption 在女足運動前所未有地受到世界關注的當下，拉皮諾也帶著自己對抗歧視的理念站到了前台。

但是在法國，佩戴著美國隊隊長臂章的拉皮諾一頭粉紅色頭髮和進球後側身張開雙臂慶祝的動作，將成為這屆世界杯的一個共同記憶。

這名在決賽中以一記點球為球隊打開勝利之門的34歲前鋒不僅連續第二次捧起冠軍獎杯，還同時領走了本屆賽事的最佳射手金靴獎（她以比隊友摩根更少的上場時間打入6球）和最佳球員金球獎。

圖片版權 Getty Images Image caption 拉皮諾同時贏得世界杯最佳球員和最佳射手獎。

圖片版權 Getty Images Image caption 拉皮諾將成為本屆女足世界杯的一個共同記憶。

在女足運動前所未有地受到世界關注的當下，她也帶著自己對抗歧視的理念站到了前台。

拉皮諾曾在三大洲踢過球，158次代表美國國家隊出征。她在2012年公開出櫃，去年更與同性伴侶、美國女子籃球員蘇·伯德（Sue Bird）一起全裸登上美國《ESPN》雜誌的特別版封面。

作為體育界最著名的公開同戀者之一，她在恰好撞上世界杯舉行的「同志驕傲月」（LGBT Pride Month）裏高調地向LGBT人士發出呼聲：「Go gays!（同志們衝啊！）」

拉皮諾對社會議題的參與延伸到了種族問題。2016年，她成為美國第一個在奏國歌時單膝下跪表示抗議的白人運動員——這是對美式橄欖球運動員科林‧卡佩尼克（Colin Kaepernick）抗議警察對非裔美國人濫用暴力的聲援。

之後，她在球員論壇（The Players' Tribune）網站上發表的自述中寫道：「我能理解你可能認為我下跪是不尊重國旗，但正是因為我對國旗和它所代表的承諾有著終極的尊重，我才選擇以這種方式示意。」

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年，拉皮諾成為美國第一個在奏國歌時單膝下跪表示抗議的白人運動員

「當我單膝下跪，我的整個身體都是面向國旗，眼睛直視這面代表我們國家自由的旗幟的中心位置，因為我相信，保證這個國家裏的每一個人擁有這份自由，是我的責任，也是你的責任。」

在世界杯期間，由於美國足協對國歌儀式下達了新指引，拉皮諾沒有再單膝下跪，而是選擇在全世界的鏡頭面前，不開口唱國歌。

這種姿態仍然引來包括總統特朗普在內的美國人的批評，總統在世界杯期間就曾在推特（Twitter）上指拉皮諾的姿態是「不尊重」國家。

作為回應，拉皮諾也在自己的兩個進球幫助球隊淘汰西班牙隊之後向媒體表示，即使美國隊在奪冠之後受邀前往白宮面見總統，她也不會去，並且在評論中使用了髒字。

而在她最應該證明自己的球場上，拉皮諾也沒有停止續寫輝煌。她在158場代表美國隊出戰的比賽中打入48球，當中就包括在本屆淘汰賽面對西班牙時頂住壓力罰入的兩個點球，對陣東道主法國時的首開紀錄，以及在決賽與對手僵持時同樣以點球為球隊打開局面。

「我感覺所向無敵，」拉皮諾在舉起冠軍獎杯的晚上這樣向媒體表示，「我們給出了任何人都無法挑剔的無與倫比的表現，已經沒有比我們更好的宣傳大使了。」

圖片版權 Getty Images Image caption 美國女足以全勝姿態奪冠。

在法國的賽場上，吉爾·艾利斯（Jill Ellis）率領的美國隊7場比賽打入26球，並且在歐洲女足全面崛起、冠軍競爭比4年前激烈得多的形勢下全勝衛冕。她們或許常常將超出競技範疇的話題帶進賽場，時常顯得強悍甚至傲慢，但是她們的奪冠之路卻似乎證明，她們很可能值得擁有這份自負。

在拉皮諾公開向特朗普表示不屑之後，美國總統曾在推特上回應說：「梅根應該先贏了再說話。」

她們贏了，而且是以不能再美國的方式再次奪冠。