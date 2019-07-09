圖片版權 Getty Image caption 鮑里斯·貝克爾在網球生涯當中贏得過超過2500萬美元的獎金。

今年較早前，前世界排名第一的網球運動員鮑里斯·貝克爾（Boris Becker，碧加）輸了一場官司——他試圖阻止拍賣他的獎杯珍藏未果，拍賣將於本周四（7月11日）在倫敦的拍賣行懷爾斯·哈代公司（Wyles Hardy & Co）進行。

這名德國網球巨星的這些紀念品估價25萬美元，被拍賣所得款項將用於幫助清還他超過8000萬美元的債務。

被拍賣的物品包括溫布爾頓（Wimbledon，溫布頓）、美國網球公開賽（US Open）以及戴維斯杯（Davis Cup，台維斯杯）的獎杯、獎牌以及服裝。

不過，在運動冠軍選手陷入財政危機這件事上，貝克爾絶不是個例：其他像球王馬拉多納（Diego Maradona，馬納當拿）、拳王邁克·泰森（Mike Tyson，泰臣）和高爾夫球員約翰·達利（John Daly）等在內的體育界傳奇人物，即使在球場和擂台上賺得再多，也都未能逃過財務危機。

圖片版權 Wyles and Hardy Image caption 貝克爾的獎杯將在倫敦拍賣。

而他們都有一個共通點：在退役之後都攪進了渾水裏。

從職業運動生涯轉向所謂的普通人生活，對於運動員來說是一個關鍵的時刻。這涉及很多方面，其中包括他們身體和精神上的健康。

退役也可能給他們的財政帶來重大的影響。

瞬間破產的體育明星不在少數

2009年，《體育畫報》（Sports Illustrated）雜誌揭露了一個有關退役職業運動員與財務危機之間關係的驚人數字：大約60%的籃球運動員會在退役之後的五年內破產。

美式橄欖球運動員問題更嚴重：退役後兩年內破產率接近80%。

圖片版權 Getty Images Image caption 挪威前球星裏瑟於2007年仍在為利物浦效力的時候就已經面臨破產。

在英格蘭，慈善機構XPro在2013年曾指出，每五名英超球員當中就要三個會在退役後五年內宣佈破產——英格蘭職業球員工會組織統計的數字則稍為低一些，在10%至20%之間。

上述這些運動項目當中的職業運動員收入都非常高——英超球員平均年收入估計超過330萬美元——但是他們退役之後的破產問題卻如此驚人。

有些甚至更誇張，在他們仍然在役的時候就已經破產了。

挪威球員約翰·阿爾尼·裏瑟（John Arne Riise，懷斯）是2005年利物浦奪得歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）冠軍時的成員，而這名後衛在2007年由一所英國法庭宣告破產。當時他的周薪是相當於6.2萬美元。

圖片版權 Getty Images Image caption 拳王泰森很能掙錢，但同樣揮金如土。

但是，有分析人士指，這個狀況完全不令人意外。

運動生涯很短，人生卻很長

「隨著所有運動項目的職業選手薪酬越來越高，想要借他們的財富和成功獲益的人也會變多。現實就是，運動員在簽下合同那一天就開始成為目標了，」美國前職業籃球運動員克里斯·杜德利（Chris Dudley）在全國廣播公司商業頻道（CNBC）的網站上撰文寫道。他現在是一名為運動員服務的財務顧問。

「在我16年的職業生涯當中，我看見過剛退役的隊友什麼都沒有了，有些是因為財務投資計劃、詐騙、不誠實或者不合資格的顧問，有些是因為退役後幾年的揮霍錢財。」

財務問題對於每個人來說都是艱難的，但是對運動員而言可能尤其可怕。由於運動生涯通常都不長，而且還可能因為傷病而縮短，他們積累財富的窗口比其他人更小。

杜德利補充說：「運動生涯是短暫的，而積蓄卻是要足夠後半輩子的花費，要躲避風險，就需要下很多功夫，要很自律。」

圖片版權 Getty Images Image caption 球王馬拉多納在2005年接受一家阿根廷電視台採訪時表示，自己曾經破產。

退役的職業運動員要成功轉型為代言人或者媒體名人，這樣的機會畢竟有限。

而職業轉型也可能受制於資歷上的缺陷。比如，只有很小比例的足球明星有大學學位，而在巴西之類比較窮困的國家，他們甚至連中學都沒讀完——當今世界轉會費最高的球員內馬爾（Neymar，尼馬）就是這樣的一個例子。

毒品、離婚和蹲監獄

個人問題也同樣可以導致經濟上的損失。有些運動員可能染上某些惡習——賭博就經常是導致破產的一大原因。

濫用藥物就令馬拉多納走向財富崩盤——他在2010年欠意大利當局3700萬歐元的稅收債務。

惹上官司也是另一種可能的原因。

邁克·泰森就是最突出的例子：他在2003年申請破產時，已經因為強姦和傷人兩次入獄。

再者，就是離婚問題：鮑里斯·貝克爾除了在迪拜地產發展項目和尼日利亞石油項目上的商業投資失敗之外，還在他的離婚協議當中損失慘重。