圖片版權 YONHAP Image caption 在韓國一方，媒體對於在平壤進行的這場比賽非常關注，但是朝鮮媒體卻至今保持著沉默。

2022年卡塔爾世界杯亞洲區預選賽，朝鮮男子足球國家隊將要在主場迎戰韓國國家隊，這只是兩隊歷史上第二次在平壤對陣，也是在競爭性比賽當中的第一次。這場比賽會否成為兩國開啟進一步交流與對話的契機？

本屆預選賽第二階段，朝鮮和韓國同被分在H組。兩隊各自在之前的兩場小組比賽當中均告獲勝。

而且，兩隊目前都未失一球，只不過韓國隊已經打進10球，位列小組第一。朝鮮隊目前則打進了3球。

所以，當兩隊在周二（10月15日）當地時間17時30分（英國夏令時9時30分）於平壤金日成體育場的對陣，是一場真正意義上的對決。

它所關係的可能不僅僅是賽事積分和國家榮譽。

最「怪」的比賽

事實上，由於朝鮮和韓國均是國際足聯（FIFA）和亞洲足聯（AFC）的成員，因此兩國在國際比賽當中隨時有可能有對陣的機會。

不過，他們的比賽在平壤舉行則是歷史上非常罕見的事情。平壤上一次舉行朝鮮隊與韓國隊之間的男子足球比賽，還是1990年的一場友誼賽。

其他時候，兩隊的比賽多數是在韓國或者中立地進行。2010年世界杯預選賽上，兩隊也曾對碰，但當時兩隊的主客兩輪比賽都是在中國的上海進行。

女子足球也一樣，至今只有2017年的一場朝韓對陣的亞洲杯預選賽在平壤進行，其他時候都是安排在韓國或者第三國。

由於自1953年朝鮮半島戰爭之後，兩國一直未簽署和平協議，因此兩國在理論上仍處於戰爭狀態，而朝鮮一般也不容許韓國國歌或者國旗在朝鮮的體育場上出現。

周二的比賽，將不會有電視直播，不會有韓國隊球迷到場，看台上也不會有外國記者。

甚至連目前身在朝鮮的外國遊客，也不會有機會觀看這場比賽。

從戰場到賽場

圖片版權 Getty Images Image caption 2006年，韓國一個調查團隊表示，朝鮮曾在1988年炸毀韓國的858航班，以此恐嚇即將出席首爾（漢城）奧運會的各國隊伍。

眾所周知，朝鮮並不喜歡被半島上的鄰國擊敗，而且他們的應對方式往往相當負面。

2009年在首爾的那場比賽落敗之後，朝鮮就指責韓國向朝鮮隊提供了被污染的食物，韓國對此予以否認。

而更重要的是，這場比賽正值朝韓關係的一個關鍵時刻。理論上仍處於交戰狀態的兩國，彼此關係陷入僵持，無核化談判仍然停滯，而朝鮮又再開始向海發射導彈。

但是，過去也證明，要將兩國距離接近，體育具有無可替代的作用。

1988年，朝鮮曾炸毀韓國運營的飛機，試圖以此恫嚇即將參加首爾（當時稱漢城）奧運會的各國隊伍。之後數十年裏，兩國關係一直冷至冰點，但是當中少數的幾個亮點之一就是2002年的韓日世界杯。當時韓國隊闖入半決賽，朝鮮足協主席李光根破天荒地向韓國足協發賀電，說這是「高麗民族優越性和不屈精神的一次深刻展示」。

而近年，兩國關係的一些進展也總伴隨著體育的元素。

2017年5月，文在寅當選韓國總統，兩國關係隨即開始解冰。文在寅將體育作為實現關係進展的一種手段。

上任一個月後，他就提議，東北亞的幾個國家聯合申請主辦世界杯足球賽，其中包括韓國和朝鮮。

而當時，文在寅也向國際足聯主席賈尼·因凡蒂諾（Gianni Infantino，因芬天奴）明確表示，這是為了促進朝韓關係。

朝韓聯合的體育賽事

圖片版權 Handout Image caption 2018年平昌冬奧會，朝韓聯合女子冰上曲棍球隊成為世界關注的一道風景。

理論上，在卡塔爾主辦2022年世界杯之後，很快又讓另一個或者幾個亞洲國家主辦世界杯，並不符合國際足聯的規定。

但是沒多久，2018年初的平昌冬季奧運會上出現了突破性的一幕。朝鮮和韓國代表團在開幕式當中一同高舉半島統一旗進場，並且兩國還組成了唯一的一支聯合女子冰上曲棍球隊。

這是一個跳板，一次有限度但卻實實在在的聯合，令朝韓政客和外交官員都無比興奮，聯合主辦世界杯的想法亦再次浮現。

2018年6月，韓國足協主席鄭夢奎再次提起東北亞地區聯合主辦世界杯的想法——除了朝鮮之外，還向中國足協和日本足協發出了邀請。

而討論也再次來到因凡蒂諾面前。

2018年8月，在雅加達舉行的亞運會上，兩國在很多項目上都以朝韓聯隊的形式參加。

就在亞運會之後，一個更直接和宏大的體育聯合設想被提出來。

金正恩與文在寅的高峰會面之後，兩國宣佈有意聯合申請2032年奧運會，讓首爾和平壤一同承辦賽事。

不過，這樣做的前提是朝鮮先嚴格遵守世界反興奮劑機構（WADA）的守則——而他們目前還沒有做到。

一場重要的比賽

圖片版權 Chung Sung-Jun Image caption 2002年，兩隊在韓國進行了一場友誼賽，當時兩隊球員還和官員一起拍了這樣一張歷史性的合照。

最近數月，朝鮮與韓國之間的關係又有些冷了下來。本月較早前，朝鮮又再次向朝鮮半島東部海域方向試射了一枚導彈，引起首爾的關注。

韓聯社報道指，觀察人士希望，這場世界杯預選賽能夠帶來一個「加強接觸的機會」。

到目前為止，平壤一直對此保持著沉默，而朝鮮媒體也完全未有提及這一場比賽。

這可能是因為，兩國男足之間的比賽基本上都是韓國隊佔優（七勝八平），朝鮮隊唯一一次取勝就是1990年的那場友誼賽。

如果這場比賽像過去大多數時候一樣，是韓國隊例行公事般地取勝，或許它不會帶來多大的改變。

但是，如果比賽出現了意外的局面，朝鮮隊爆冷取勝的話，它可能又將成為兩國關係改善的一個契機。

足球對於朝韓兩國來說，就是如此重要。