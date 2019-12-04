中國全甲格斗：一名幼兒園老師的騎士夢

今年39歲的陸奇是中國上海的一名幼兒園老師。但平時溫柔的他周末還有著另一個身份——一名「中世紀的武士」。
身著古代重甲，手持刀劍和盾牌在競技場上格斗，這一隻曾出現在電影畫面中的場景如今是中國逐漸興起的全甲格斗運動愛好者們的日常。
兩年前，陸奇成立了自己的隊伍，希望進軍世界級的比賽。他對BBC說，隊友來自各行各業，有牙醫、咖啡師，還有退役的消防員。
拍攝 / 剪輯：汪宜青
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今年39歲的陸奇是中國上海的一名幼兒園老師。但平時溫柔的他周末還有著另一個身份——一名「中世紀的武士」。
身著古代重甲，手持刀劍和盾牌在競技場上格斗，這一隻曾出現在電影畫面中的場景如今是中國逐漸興起的全甲格斗運動愛好者們的日常。
兩年前，陸奇成立了自己的隊伍，希望進軍世界級的比賽。他對BBC說，隊友來自各行各業，有牙醫、咖啡師，還有退役的消防員。
拍攝 / 剪輯：汪宜青