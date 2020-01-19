哈坎·蘇克：在美國開出租車的土耳其傳奇球星

圖片版權 Getty Images Image caption 哈坎·蘇克代表土耳其出場112次，打入51球。

哈坎·蘇克（Hakan Sukur，夏根·蘇古）是土耳其足球歷史上最偉大的射手，也曾是歐洲最高產的前鋒之一，一個傳奇。

但是現在，他早已流亡至美國，在那裏通過開出租車和賣書為生。為什麼會這樣？

在接受德國報紙《周日世界報》（Welt am Sonntag）訪問時，這名如今48歲的前球星表示，自從2008年退役之後，他的人生就發生了不同尋常的轉折。

他聲稱，與土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的決裂令他受到死亡威脅和虛假指控，並且資金也被封鎖。

「我什麼都沒有了，埃爾多安奪走了一切：自由的權利、表達的自由和工作的權利，」他向該報表示。

蘇克在1992年至2007年間代表土耳其國家隊出場112次，打入51球，也是土耳其奪得2002年世界杯第三名的球隊成員之一。

這名曾效力布萊克本（Blackburn，布力般流浪）的球員職業生涯大部分時間都在土耳其加拉塔薩雷（Galatasaray，加拉塔沙雷）服役，目前仍然是土耳其超級聯賽歷史上入球最多的球員。

圖片版權 Getty Images Image caption 蘇克是2002年韓日世界杯季軍隊成員之一，他在與韓國的三四名決賽中開場11秒即打入一球，至今保持著世界杯最快入球紀錄。

掛靴之後，他進入政壇。2011年，蘇克在土耳其議會上贏得一席位，當時他是埃爾多安正義與發展黨（Justice and Development Party）的成員。

但是，他也被指與土耳其的伊斯蘭神職人員、埃爾多安的對頭法土拉·葛蘭（Fethullah Gulen）有關聯。後者被埃爾多安指控是2016年那場未遂的流血政變幕後主使。

那個時候，蘇克已經生活在美國。據報他當時也曾聲討那場政變，然而在2017年，他還是被土耳其的官方媒體形容是「法土拉恐怖組織（FETO）的逃犯」。

該報道指他住在一座300萬美元的豪宅裏，並且在帕洛奧圖（Palo Alto）經營一家咖啡廳，「那是舊金山灣區最富有的地區」。

而蘇克本人所講的，卻是一個不那麼幸福的故事。

「我搬到美國，一開始是經營一家咖啡廳，但是總是有奇怪的人走進來，」他向《周日世界報》表示，「現在我開優步（Uber）和賣書。」

他也說過，在土耳其的房產、生意和銀行賬戶都已經被埃爾多安的政府沒收。

對於一切犯罪指控，他予以否認。

「似乎沒有人能解釋我在這場政變中的角色到底是什麼，」他說，「我沒有做任何違法的事，我不是叛徒，也不是恐怖分子。」

這不是他第一次提及這件事情。2018年，他向《紐約時報》表示：「這是我的國家；我熱愛我的人民，儘管他們對我的看法已經被受操縱的媒體扭曲了。」

哈坎·蘇克的故事令外界對埃爾多安的政府產生了更多疑問。2018年，德國球星梅蘇特·厄齊爾（Mesut Ozil，奧斯爾）與土耳其總統的一張合影引發批評。德國足協（DFB）也發聲明稱「足球運動和德國足協捍衛著一些並未得到埃爾多安充分尊重的價值」。

後來，埃爾多安甚至在厄齊爾的婚禮上擔任了伴郎。